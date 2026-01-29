Neix a Manresa Floutel, operador de telecomunicacions a tot l’Estat
Els seus fundadors, que ja van impulsar Fibracat, plantegen una campanya especial de llançament per a la capital del Bages
Regió7
Manresa torna a ser el bressol d’un projecte tecnològic amb vocaci nacional. Els emprenedors Meritxell Bautista i Josep Olivet, fundadors de Fibracat, presenten ara Floutel, un operador de telecomunicacions amb cobertura a tot l’Estat que té la seva central estratègica a la capital del Bages.
Després de liderar la seva anterior iniciativa en el sector de les telecomunicacions, Bautista i Olivet hi tornen amb aquesta proposta. Es tracta d’un operador estatal que, segons indiquen, vol recuperar l’«essència del servei proper, honest i transparent»que va caracteritzar la seva etapa anterior.
«Des de Manresa vam demostrar que es poden crear models innovadors que siguin capaços de competir amb els grans operadors», expliquen. «Ara, amb Floutel, fem un pas més: un projecte estatal que continua gestionant-se, decidint-se i atenent-se des d’aquí, des de casa», afegeixen.
El nou operador reivindica una manera de fer molt marcada pel territori, amb eixos com la proximitat, l’atenció humana i els preus clars, agreguen. De fet, per a Bautista i Olivet, «hi ha molta gent que troba a faltar aquella relació directa i de confiança amb el seu operador». Aquesta és una de les raons per les quals, amb Floutel, volen «recuperar aquest esperit».
Coincidint amb el seu desplegament estatal, Floutel llança una campanya específica a Manresa, la ciutat on els seus impulsors van començar. Amb el lema «Manresa torna a tenir Flou», l’operador presenta ofertes especials per als veïns, que inclouen Fibra 600MB + 1 línia mòbil il·limitada amb 100GB per 11€/mes el primer trimestre.
«Manresa és el nostre origen i el nostre centre de decisió. Ens feia una especial il·lusió que fos també el primer lloc on presentem una acció específica», destaquen els fundadors, els quals recalquen que Floutel ofereix «plans de fibra i mòbil pensats per garantir velocitat real, estabilitat i transparència».
L’empresa manté l’atenció al client, l’equip tècnic i gran part de les operacions a la capital de la Catalunya central, una ciutat que conceben com «un hub de telecomunicacions amb projecció nacional». «Des de Manresa atenem clients de tots els punts d’Espanya. És un orgull demostrar que la nostra ciutat pot ser la base d’un operador nacional», conclouen Bautista i Olivet.
