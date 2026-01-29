Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UBIC de Cardona organitza aquest cap de setmana la 32a edició del Mercat de la Ganga

Es tracta d’una iniciativa pionera i consolidada a la comarca que tindrà lloc els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer al centre històric

El Mercat de la Ganga de Cardona es farà el pròxim cap de setmana

El Mercat de la Ganga de Cardona es farà el pròxim cap de setmana / Ajuntament de Cardona

Regió7

Manresa

La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) celebrarà, aquest cap de setmana, una nova edició del Mercat de la Ganga. Segons fonts municipals, es tracta d’una iniciativa pionera i consolidada a la comarca on els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer els establiments comercials instal·len una parada plena d’ofertes als carrers del centre històric.

La paraula «Ganga» ha esdevingut un bon mètode per donar valor als productes i promocionar el servei dels negocis locals per tal de donar sortida a alguns productes. 

El comerç cardoní segueix treballant, asseguren, «per ser un punt de referència, cuidant el col·lectiu d’emprenedors i la diversitat de sectors de l’entitat».

