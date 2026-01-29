La UBIC de Cardona organitza aquest cap de setmana la 32a edició del Mercat de la Ganga
Es tracta d’una iniciativa pionera i consolidada a la comarca que tindrà lloc els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer al centre històric
Regió7
Manresa
La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) celebrarà, aquest cap de setmana, una nova edició del Mercat de la Ganga. Segons fonts municipals, es tracta d’una iniciativa pionera i consolidada a la comarca on els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer els establiments comercials instal·len una parada plena d’ofertes als carrers del centre històric.
La paraula «Ganga» ha esdevingut un bon mètode per donar valor als productes i promocionar el servei dels negocis locals per tal de donar sortida a alguns productes.
El comerç cardoní segueix treballant, asseguren, «per ser un punt de referència, cuidant el col·lectiu d’emprenedors i la diversitat de sectors de l’entitat».
