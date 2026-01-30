JORNADA IMPULS IA BERGUEDÀ | Josep Maria Serarols President de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà
«Al Berguedà no som espectadors de la revolució de la IA, en som actors»
El president de l'ACEB assegura que des de l’associació veuen la implantació de la intel·ligència artificial com «una estratègia per fer més atractives les empreses»
L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), amb la col·laboració de Regió7, impulsa una jornada per acostar la intel·ligència artificial al teixit empresarial de la comarca, que tindrà lloc el pròxim dijous, 5 de febrer, a l’espai Curriu de Cal Rosal. La jornada vol desmitificar aquesta tecnologia, explicar-la de manera clara i pràctica i oferir eines reals perquè empreses, professionals i emprenedors puguin començar a aplicar-la en el seu dia a dia.
Estem en un moment de canvis constants. Com es tradueix aquesta realitat per a les empreses del Berguedà i de la Catalunya Central?
Des de l'ACEB detectem que les nostres empreses sòcies viuen transformacions profundes que impacten directament en la seva operativa diària i, més enllà de la digitalització, la paraula clau no és només canvi sinó l'adaptabilitat. Això es tradueix en la necessitat d'integrar la flexibilitat en el nucli de l’estratègia empresarial. El Berguedà i la Catalunya central som un territori amb una base industrial i de serveis molt arrelada, fet que ens dona estabilitat, però ens obliga a ser més àgils en la resposta als nous paradigmes econòmics.
Sovint es percep la intel·ligència artificial com un concepte llunyà. Quina és la realitat a les nostres comarques?
La IA ja no és un projecte de futur, és una eina de present que està canviant la producció, la logística i l'atenció al client a gran velocitat. D’aquesta manera, la IA ha deixat de ser un concepte de laboratori per convertir-se en una eina de gestió diària per a les nostres pimes. Això és perquè actualment, el mercat ofereix solucions de programari que incorporen IA per a tasques que fins fa poc eren molt feixugues: des de l'automatització de la facturació i la comptabilitat fins a la gestió logística, pe tant, la barrera d'entrada no és el cost tecnològic, sinó la capacitat per saber quina eina triar. Des de l’ACEB veiem la implantació de la IA a la nostra comarca com una estratègia per fer més atractives les empreses, ja que permet alliberar els treballadors de tasques repetitives i de poc valor, cosa que permet que se centrin en funcions més creatives i estratègiques. Això és clau per retenir el talent local, que ja no veu necessari marxar a les grans àrees metropolitanes per treballar en entorns tecnològicament avançats. Al Berguedà no som espectadors de la revolució de la IA, en som actors.
Hi ha el temor que l'automatització elimini llocs de treball. Què li diria a qui pensa així?
Li diria que la intel·ligència artificial i l'automatització no busquen substituir el capital humà, sinó potenciar-lo i alliberar-lo. Històricament, cada revolució industrial ha generat un temor similar. La realitat ens mostra que la tecnologia no elimina el treball, sinó que el transforma. L’automatització s’encarrega de les tasques més mecàniques, repetitives i, sovint, feixugues o perilloses i això fa que el treballador pugui aportar el que la tecnologia no té, criteri, creativitat i capacitat de resolució de problemes complexos, entre altres. En un mercat global com l’actual, una empresa que no és eficient corre el risc de desaparèixer, i això sí que destruiria llocs de treball de forma definitiva. L’automatització és la garantia que les nostres empreses continuïn sent competitives, puguin créixer i, per tant, mantinguin i creïn ocupació de més qualitat i més ben remunerada a la nostra comarca. Des de l’ACEB, el nostre focus està en la capacitació, és a dir, acompanyar els treballadors perquè adquireixin les competències necessàries per treballar estretament amb aquestes noves tecnologies. Amb el ferm compromís de vetllar perquè aquesta transició sigui inclusiva.
Amb la mirada posada en l’acte que organitza l'ACEB i pensant en el futur immediat, quins són els eixos que s'han d'abordar prioritàriament?
En el context de l'acte Impuls IA Berguedà, el nostre posicionament s'articula sobre quatre eixos. La transferència tecnològica i aplicabilitat real en el sentit que per l’ACEB és prioritari aterrar la IA a la realitat del teixit empresarial del Berguedà, format majoritàriament per pimes amb l’objectiu que cap empresa quedi enrere per falta d'accés a aquesta tecnologia. Per altra banda, l’adopció de la IA requereix formació i reciclatge professional. Hem de donar resposta a la necessitat d’adquirir aquestes noves competències professionals perquè els equips humans de les nostres empreses tinguin la capacitat d’utilitzar aquestes eines. A més i com a organització empresarial defensem també un ús responsable i segur de la IA, és a dir, la gestió de les dades ha de seguir criteris de ciberseguretat i marcs ètics. Finalment, la IA ens ha de servir per trencar barreres geogràfiques, ja que la implantació d’aquestes tecnologies permet que empreses ubicades al Berguedà competeixin en mercats globals sense desavantatges logístics ni de connectivitat. L'impuls tecnològic ha de ser, en última instància, un instrument de cohesió que fixi l'activitat econòmica a la comarca.
Durant la jornada del pròxim 5 de febrer posen a l'abast de les empreses del Berguedà exemples reals que ja estan aplicant la IA com una solució.
La jornada Impuls IA Berguedà neix precisament amb aquesta voluntat pragmàtica: la de desmitificar la tecnologia per mostrar-ne la utilitat immediata, per això, és fonamental que les nostres empreses coneguin casos d'èxit propers que ja estan generant valor. L'objectiu és doble: d'una banda, demostrar que la intel·ligència artificial és una eina accessible per a la petita i mitjana empresa del Berguedà i, de l'altra, oferir referents sectorials que puguin inspirar noves implementacions en àmbits com la producció, la logística o la gestió de clients. En definitiva, volem que el teixit empresarial marxi d'aquesta jornada amb una visió clara de com la IA pot ser una solució real per optimitzar processos i guanyar competitivitat en el dia a dia de la seva activitat. L’acte és doncs un punt de partida que referma el nostre compromís de liderar aquest procés d'acompanyament, assegurant que la innovació tecnològica es tradueixi en progrés econòmic i benestar social per a la nostra comarca.
