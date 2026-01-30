JORNADA IMPULS IA BERGUEDÀ | Joan Sistach Soler Gerent de Sistach Security, membre de la Junta de l'ACEB i de la Junta de Foment del Treball
«La intel·ligència artificial està canviant completament la manera com entenem la seguretat»
Sistach opina que el ritme d’evolució de la IA és tan accelerat que no incorporar-la pot fer que, en pocs anys, algunes empreses quedin desfasades
El gerent de Sistach Security, Joan Sistach Soler, membre de la Junta de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) i de la Junta de Foment del Treball, protagonitzarà una demostració sobre l’aplicació de la IA en seguretat, en el marc de la jornada «Impuls IA Berguedà». L’esdeveniment, organitzat per l’ACEB, amb la col·laboració de Regió7, tindrà lloc el 5 de febrer a l’espai Curriu de Cal Rosal.
Al Berguedà ja hi ha empreses que apliquen eines d’intel·ligència artificial, com és el seu cas. Com s’està incorporant la IA en el sector de la seguretat i quina és la seva experiència?
La IA està transformant tots els sectors, i el de la seguretat no n’és cap excepció. El principal valor que aporta és una capacitat d’anàlisi de dades que fins fa poc era impensable. A mesura que alimentem els sistemes amb més informació, aquests són capaços d’identificar patrons i conductes que poden anticipar situacions de risc. Això ens permet detectar escenaris potencials de manera precoç i actuar abans que es produeixin incidents majors.
Quan la prevenció no és possible, la IA també millora la resposta: pot avisar automàticament un centre de control —públic o privat— o, fins i tot, activar un dron per verificar visualment què està passant en menys d’un minut. Aquesta combinació d’anticipació i reacció ràpida està canviant completament la manera com entenem la seguretat. En el nostre cas, tenim tres grans projectes en curs amb professionals de la IA: un de millora de procediments interns de recursos humans, un altre de predicció de la demanda i proposta de quadrants, i el que es veurà a la jornada, de l’aplicació de la IA en Seguretat des d’un dron amb dock.
Com poden les pimes incorporar la IA al seu dia a dia i quins beneficis els pot aportar?
La IA és aplicable a una infinitat de processos, fins i tot en àrees que avui encara no imaginem. Pot ajudar a detectar tendències de mercat, identificar patrons de comportament en grans volums de dades, optimitzar processos interns, resumir licitacions, traduir i sintetitzar informes en segons, i molt més. Les empreses que no avancin en aquesta direcció corren el risc que moltes de les seves tasques siguin absorbides per sistemes automatitzats o, simplement, deixin de tenir sentit en el mercat actual.
Quin creu que és avui el principal fre perquè moltes empreses de la comarca incorporin la IA?
No en soc cap expert, però crec que el principal fre és la desconfiança sobre «amb qui» compartim la informació. És comprensible: explicar la «recepta» del negoci a un sistema que no sabem exactament com funciona pot generar por de perdre propietat intel·lectual o avantatge competitiu. I també que en versions inicials, el resultat potser no és l’esperat. Però generalment es deu més a la falta de context que li hem aportat a la IA, i no tant en la capacitat d’aquesta. Ara bé, hi ha molts àmbits on la IA pot aportar molt valor sense necessitat de compartir dades delicades. I el ritme d’evolució és tan accelerat que no incorporar-la pot fer que, en pocs anys, algunes empreses quedin desfasades. Com diu la frase: si no formes part del procés, formes part del menú.
La IA pot ajudar també a retenir talent jove i fer el Berguedà més competitiu?
Crec que sí, i de fet és una gran oportunitat. Les generacions més joves han crescut amb la tecnologia i no tenen por de provar, equivocar-se i tornar a començar. Estan acostumades a un entorn on sempre hi ha un «reset» o un «desfer». En canvi, les generacions més veteranes tenen una mentalitat més mecànica, més orientada a evitar l’error perquè tradicionalment podia tenir un cost molt elevat. La combinació d’aquestes dues mirades —l’audàcia dels joves i l’experiència dels veterans— pot generar resultats excel·lents, sempre que hi hagi escolta mútua, respecte i un objectiu compartit.
Quin paper pot jugar l’Associació d’Empresaris en aquest procés d’incorporació de la IA?
L’ACEB té un paper clau com a plataforma de divulgació i acompanyament. Les jornades que organitza —de fiscalitat, recursos humans, plans d’igualtat, IA…— són essencials per mantenir les empreses del territori ben informades i preparades. La nova jornada sobre IA és un exemple clar del compromís de l’ACEB amb la innovació i amb el territori. Aconseguir que continguts d’aquest nivell arribin al Berguedà projecta una imatge de comarca dinàmica i d’avantguarda. L’ACEB és l’espai que les empreses i els autònoms de la comarca tenim per unir esforços, compartir inquietuds i defensar interessos comuns davant l’administració, que no sempre ens fa costat. Necessitem continuar sumant veus per fer sentir el nostre missatge amb una veu clara, serena i ferma, per aconseguir que se’ns escolti sense interferència.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»