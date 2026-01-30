Restringit per la pesta porcina
Collserola torna a obrir-se a activitats al medi natural però només grups de menys de 10 persones
Les morts de senglars per pesta porcina a Catalunya superen el centenar després de la notificació de 18 nous casos
La Generalitat ha relaxat aquest divendres les condicions d’accés al Parc Natural de Collserola, que estava restringit des de la declaració, el 28 de novembre, del primer cas de pesta porcina africana (PPA) als voltants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), al terme municipal de Cerdanyola del Vallès. Una resolució del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, publicada al Diari Oficial de la Generalitat, preveu que, entre les sis del matí i les 10 de la nit, puguin tornar a realitzar-se activitats d’oci i esportives en grups, sempre que aquests no superin les 10 persones. Aquestes activitats, remarca l’ordre del Govern, s’hauran de realitzar sempre en camins delimitats, és a dir sense penetrar a les zones boscoses.
A partir de les 22.00 hores i fins a les 6.00 hores de l’endemà, continuarà prohibit l’accés al medi natural a persones i animals domèstics, una restricció que, com fins ara, no afecta els que hagin d’arribar a les seves vivendes o escoles, establiments de restauració i instal·lacions esportives o hípiques.
La relaxació de les mesures de seguretat no s’aplica a les granges de bestiar porcí que hi ha a la zona, que hauran de mantenir un temps més les limitacions imposades des del 28 de novembre (quan es va declarar el primer cas) per evitar possibles riscos. També continuarà desplegat sobre el terreny l’operatiu d’entorn 300 persones que continuen controlant les àrees perimetrades.
Així, l’escrit de relaxació de mesures publicat aquest divendres afegeix que, a la denominada zona de baix risc, la situada en el perímetre d’entre sis i 20 quilòmetres al voltant del focus de Cerdanyola, «les activitats de caça continuen estant prohibides, excepte les actuacions necessàries per a la contenció de la malaltia». Tampoc poden sortir els ramats d’aquesta zona de baix risc i es prohibeix de manera estricta l’«alimentació de senglars i qualsevol altra acció que pugui provocar l’acostament o dispersió d’aquests animals».
Un centenar de casos
La resolució s’adopta malgrat que els serveis veterinaris de la Generalitat han confirmat aquest dijous 18 nous casos positius de PPA en senglars que van ser trobats morts a la denominada zona zero del brot, és a dir, dins del radi de sis quilòmetres al voltant del focus inicial. Amb aquestes noves notificacions, la xifra d’animals silvestres afectats pel virus de la PPA ascendeix a 103 exemplars, sempre dins d’aquest primer perímetre de seguretat, insisteix la Conselleria d’Agricultura.
Amb tot, encara que el recompte d’animals infectats continua creixent, la Generalitat ha optat per començar a aixecar aquestes restriccions als 79 municipis situats en el perímetre d’entre sis i 20 quilòmetres, segons va anunciar ja Ordeig en una compareixença el 20 de gener davant la Comissió d’Agricultura del Parlament.
