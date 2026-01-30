Quan es fa la declaració de la renda 2026? Dates clau
El tret de sortida arriba a l’abril i, a partir d’aquí, s’obren finestres específiques per presentar la declaració per telèfon o a oficines dins dels terminis establerts
Guillem Ortu
La declaració de la renda és el tràmit anual amb què els contribuents regularitzen el seu IRPF: s’informa a l’Agència Tributària dels ingressos i deduccions de l’exercici anterior i, després del càlcul, el resultat pot ser a pagar, a retornar o zero. Tot i que moltes persones ho veuen com un simple formulari, un mer tràmit, en la pràctica és una peça central per evitar recàrrecs, accedir a devolucions i tenir al dia la situació fiscal.
El 2026, la campanya correspon a la Renda 2025 (és a dir, es declara el que va passar el 2025). Per això, conèixer el calendari oficial ajuda a planificar: revisar dades fiscals, recopilar certificats i decidir la via de presentació (online, telefònica o presencial) amb marge suficient, especialment si es vol domiciliar el pagament o fraccionar-lo. A aquesta tasca ajuda el ‘Calendari del contribuent 2026’, un document generat a través del portal de l’Agència Tributària en què es recullen totes les dates clau a tenir en compte.
Quines dates has de marcar per a la campanya de la Renda 2026?
El tret de sortida arriba a l’abril: des d’aquest moment s’habilita la presentació per Internet de la declaració de Renda i, si escau, de Patrimoni. A partir d’aquí, s’obren finestres específiques per presentar-la per telèfon o a oficines, i es fixen límits clars per domiciliar l’ingrés (si el resultat és a pagar) i per tancar la campanya dins del termini.
La clau és que, tot i que el termini general finalitza a finals de juny, si vols domiciliar el pagament cal avançar la presentació, ja que la domiciliació té la seva pròpia data límit. En canvi, si optes per fraccionar, cal recordar que el segon pagament té un venciment posterior al novembre.
Calendari fiscal 2026
- 8 d’abril de 2026: inici de la presentació per Internet de les declaracions de Renda 2025 i Patrimoni 2025.
- 6 de maig de 2026: inici de la presentació per telèfon de la declaració de Renda 2025.
- 1 de juny de 2026: inici de la presentació a oficines de l’Agència Tributària de la Renda 2025.
- 25 de juny de 2026: data límit per presentar la Renda (i Patrimoni) amb resultat a ingressar si es domicilia el pagament.
- 30 de juny de 2026: fi del termini general per presentar la Renda 2025 i Patrimoni 2025 (a retornar, negatiu o a ingressar sense domiciliació del primer termini).
- 5 de novembre de 2026: venciment del segon termini del pagament de la Renda si es va fraccionar.
