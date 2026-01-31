La confusió per lleis de begudes energètiques alerta la distribució
Asedas i Anged lamenten que Galícia i Astúries, limítrofs, fixin l’edat de consum en 18 i 16 anys, respectivament
JOSÉ LUÍS ZARAGOZÁ
Arran de les recents iniciatives legislatives respecte al consum de begudes energètiques a Galícia i Astúries, l’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas) –que compta amb Mercadona i Lidl entre les seves empreses associades– i l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged) –que agrupa grans superfícies comercials com El Corte Inglés i altres firmes– han alertat sobre les greus conseqüències d’aquesta ruptura de la unitat de mercat que suposa diferències injustificables en l’edat mínima de venda de les begudes energètiques i altres com la prohibició de la seva adquisició si es va a acompanyat d’un menor.
Galícia va publicar el 7 de gener la Llei de protecció de persones menors i prevenció de les conductes addictives, en la qual es fixa en 18 anys l’edat mínima de consum de begudes energètiques. Per la seva banda, el Parlament asturià està a punt d’aprovar el projecte de llei de regulació de la venda, subministrament i consum de begudes energètiques per a la protecció de menors, en el qual l’edat mínima de compra de begudes energètiques se situa en 16 anys. Així doncs, al tractar-se de comunitats autònomes limítrofes, podria passar que una persona de 17 anys pugui comprar begudes energètiques en un municipi que es troba a deu minuts d’un altre on no podrà fer-ho.
En el seu moment, es va discutir per tots els sectors afectats que aquestes prohibicions estiguin basades en dades científiques o en prou criteris de salut pública que impliquin imposar una edat mínima de consum. Però segons les associacions, no hi ha explicació perquè no sigui la mateixa a tot el territori i s’eviti una greu fragmentació del mercat interior.
Càrregues burocràtiques
Aquesta ruptura s’acabarà concretant en l’aparició de noves càrregues burocràtiques que complicarà la gestió a les empreses de distribució i generaran confusió als consumidors, adverteixen. Així, per exemple, que a Astúries el personal de les empreses hagi de calcular dues edats diferents entre els seus possibles clients (16 per a begudes energètiques i 18 per a l’alcohol) a partir de les dates de naixement que figuren en el DNI suposarà una dificultat afegida per al compliment que recaurà exclusivament en els distribuïdors.
I en aquesta mateixa línia, encara resulta més difícil d’acceptar per a la distribució la prohibició d’adquirir aquestes begudes als més grans de 18 anys quan vagin acompanyats d’un menor. Així, a la pràctica, segons la futura norma asturiana, un adult acompanyat –per exemple– dels seus fills menors podrà adquirir qualsevol beguda alcohòlica, però no una beguda energètica.
Les patronals ho consideren una invasió de l’esfera privada i personal que generarà problemes en les línies de caixa per la impossibilitat que els treballadors de la distribució facin entendre la mesura als seus clients, a causa que no té precedents al nostre país: és la primera regulació sobre l’adquisició d’un producte per adults en funció de si van acompanyats o no per menors.
Les associacions de la distribució alimentària demanen al Govern d’Astúries i a tots els grups representats al Parlament autonòmic que intentin reconsiderar aquesta mesura i introdueixin les modificacions que siguin necessàries per evitar la greu ruptura d’unitat de mercat que presenta, així com els costos que suposaria per al sector.
