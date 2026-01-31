JORNADA IMPULS IA BERGUEDÀ | Natàlia Mas Directora de Respira Energia i exconsellera d’Economia
«El gran repte és fer la intel·ligència artificial realment útil i accessible»
L’exconsellera d’Economia assegura que la IA no eliminarà la feina, però sí que canviarà la manera com es fan moltes tasques
La directora de Respira Energia i exconsellera d’Economia, Natàlia Mas, serà una de les protagonistes de la taula rodona de la jornada «Impuls IA Berguedà», que debatrà sobre el present i el futur de la intel·ligència artificial aplicada a l’empresa, indústria i serveis. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), tindrà lloc el 5 de febrer a l’espai Curriu de Cal Rosal.
Com pot millorar la competitivitat de les pimes l’aplicació de la IA?
La IA pot millorar la competitivitat de les pimes principalment per tres vies: més productivitat, millor presa de decisions i millor servei al client. En productivitat, permet automatitzar tasques repetitives, com documentació, atenció al client, classificació d’incidències o preparació d’ofertes, i alliberar temps per tasques de més valor. En la presa de decisions, pot ajudar a anticipar demanda, detectar anomalies o planificar millor, fent l’empresa menys intuïtiva i més basada en dades. I en el servei, pot accelerar respostes sense perdre el tracte humà. Ara bé, no és màgia: requereix aprenentatge, iteració i tenir una base mínima de dades i processos ordenats.
Quin és el primer pas que pot fer una pime que vol començar a utilitzar IA sense grans inversions? En quins processos del dia a dia pot ser útil?
El primer pas, per la nostra experiència, és triar un o dos casos d’ús molt concrets, idealment de baix risc i impacte ràpid, i provar-los amb un pilot curt, d’un parell de mesos. Sense grans inversions, la IA pot aportar valor en diversos processos. La clau no és tant la tecnologia com aprendre a utilitzar-la bé i validar-ne els resultats. No es tracta de comprar una llicència i prou, sinó d’ensenyar els equips a fer-ne un bon ús, definir què és un bon resultat i integrar-la dins dels processos de l’empresa.
Hi ha sectors del territori on la IA pugui tenir un impacte especialment rellevant en productivitat o competitivitat?
Sí, en molts àmbits, tant en la indústria com en els serveis. Crec que és important, en tots els casos, no de veure-ho com una substitució de persones, sinó de tasques concretes, permetent a les empreses evolucionar de vendre productes a oferir solucions amb més valor afegit.
Moltes pimes tenen por de no tenir el talent o els coneixements necessaris per incorporar la IA. Com es pot superar aquesta barrera?
Amb formació bàsica i una cultura d’aprenentatge continu. La IA no eliminarà la feina, però sí que canviarà la manera com es fan moltes tasques. El risc no és no ser expert, sinó quedar-se al marge. De fet, la IA ja ha entrat a moltes empreses de manera informal, cosa que pot comportar riscos si no es controla bé. Crec que és bo apostar per equips petits que liderin el canvi. No calen grans experts al principi, sinó entendre què pot fer la IA, com validar-ne els resultats i com integrar-la adequadament. El repte és més organitzatiu i cultural que no pas tecnològic.
El teixit empresarial català està ben posicionat en l’àmbit tecnològic i de la digitalització o encara hi ha camí per recórrer?
Catalunya compta amb un bon ecosistema i talent tecnològic, però encara hi ha camí per recórrer en allò que és clau per a una pime: passar de fer proves amb IA a obtenir impacte mesurable, integrar-la en els processos i escalar-ne l’ús. De fet, a escala europea, l’adopció de la IA encara és força baixa, entorn el 15% de les empreses només, i es concentra sobretot en empreses grans, més que no pas en pimes. El gran repte és fer-la realment útil i accessible.
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat