Decret òmnibus
El Govern central s’obre ara a trossejar l’escut social per assegurar la revalorització de les pensions
Fonts de l’Executiu traslladen que veuen «factible» portar les mesures per separat, com ha exigit la formació liderada per Carles Puigdemont, i busquen la fórmula per encaixar la pròrroga dels desnonaments
Iván Gil
L’aritmètica parlamentària sense una clara majoria d’esquerres obliga el Govern a un joc d’equilibris constant. El decret amb la pròrroga de l’escut social, en què es va incloure la revalorització de les pensions, n’és un clar exemple. El Congrés el va tombar amb els vots del PP, Vox i Junts. Populars i postconvergents van coincidir a criticar que es barregessin l’alça d’un 2,7% per a les pensions mitjanes amb l’extensió de la prohibició de desnonaments a famílies vulnerables fins a trobar-los una alternativa per reallotjar-les. Ara, l’Executiu negocia contra rellotge per salvar el decret i s’obre a trossejar-lo per assegurar que els gairebé 10 milions de pensionistes no vegin minvada la seva nòmina de febrer.
Fonts del Govern coneixedores de les converses traslladen que veuen «factible» portar les mesures per separat, com ha exigit la formació liderada per Carles Puigdemont. Un canvi substancial respecte a la setmana passada, quan la pretensió era «mantenir-lo sencer», com exigeix el soci minoritari de la coalició. La intenció de l’Executiu és intentar aprovar un nou decret en el Consell de Ministres d’aquest dimarts o, com a data límit, la setmana vinent. Pedro Sánchez va ser contundent aquest diumenge durant un míting a Terol, on va acudir per donar suport a la candidata del PSOE a la presidència d’Aragó, Pilar Alegría, al dir que les pensions «es revaloritzaran sí o sí, amb o sense el PP».
Si bé l’Executiu s’inclina a trossejar les mesures del decret òmnibus per votar-les per separat al Congrés i reduir riscos, el seu pla a continua sent salvar totes les mesures que el componen. A més de la revalorització de les pensions i l’escut social, amb la pròrroga de la prohibició dels desnonaments i els talls de subministraments a famílies vulnerables, el text incloïa l’actualització de les entregues a compte a les comunitats i els ens locals o rebaixes fiscals per a afectats per la dana i els incendis de l’estiu passat.
«La nostra intenció és portar un decret de mesures d’escut social que compti amb una àmplia majoria al Congrés», expliquen fonts de la Moncloa. Les converses se centren a aconseguir per a això el suport de Junts, però les cessions als postconvergents tenen el risc d’allunyar altres socis de l’arc progressista. «Si ofereixen coses que podria fer també el PP sobraria de l’equació l’eix de l’esquerra», avisaven ja la setmana passada fonts parlamentàries d’un dels grups que més ha defensat la pròrroga de l’escut social.
Els socialistes busquen atraure Junts en matèria d’habitatge amb mecanismes que ofereixin més garanties als propietaris per impagament de lloguer. Tant a nivell de dotació pressupostària com d’agilitat. El Consell de Ministres ja va pressupostar en 300 milions els avals finançats per l’Estat per a aquesta finalitat. La línia d’ajuts per a la cobertura en cas d’impagaments del lloguer d’habitatges per a joves i col·lectius vulnerables ja formava part del Pla Estatal d’Habitatge, però davant el retard es va aprovar un decret el mes de desembre passat i ara s’ha dotat pressupostàriament.
Garanties per impagament a propietaris
«L’aval garantirà el pagament de totes les rendes o mensualitats impagades fins que la propietat recuperi la possessió de l’habitatge, així com tots els danys causats a la finca per culpa de l’arrendatari, el cost dels subministraments deguts que hagin sigut assumits per la propietat, i aquells altres danys i costos que reglamentàriament s’estableixin», recull el text.
Es busca així un encaix que compagini la protecció de famílies vulnerables amb la cobertura als propietaris. L’altre comodí té a veure amb la delegació de competències en immigració a Catalunya, després que Podem s’obrís a aixecar el seu veto com a fruit del seu acord amb el Govern per a la regularització exprés de fins a mig milió de migrants. El desbloqueig d’aquesta carpeta depèn ara de modificar el preàmbul del projecte, a la qual cosa s’obren els postconvergents i que Podem exigeix per donar el seu suport, eliminant referències que consideren «racistes».
L’Executiu veu marge amb Junts al considerar que el seu discurs contra la part de l’escut social del decret res tindria a veure amb el del PP. Als populars els acusen d’associar vulnerables que no poden pagar puntualment el lloguer amb «delinqüència», criminalitzant la seva situació. Una de les crítiques que Junts va compartir amb el PP per justificar el seu vot en contra va ser que es barregessin aquests assumptes amb la revalorització de les pensions, i ho va qualificar de «xantatge». «Pensions, ‘sí’; ocupacions, ‘no’. No poden obligar-nos a votar que sí al fet que no puguis fer res si t’okupen el pis i no et paguen el lloguer», resumia des de la tribuna la portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueras.
