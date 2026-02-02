L’Ibex trenca la barrera dels 18.100 per primera vegada en la seva història
La borsa espanyola s'escapa d'una jornada de fortes caigudes a Europa i Àsia
Monique Zamora Vigneault / Sabina Feijóo Macedo
L’Ibex 35 ha posat fi als ajustos anteriors i ha tancat—per primera vegada en la història del selectiu espanyol—per sobre dels 18.100 punts, enmig d’una jornada protagonitzada per fortes caigudes a Europa i Àsia. Concretament, el parquet madrileny ha deixat enrere el pessimisme amb una revalorització de l’1,34% al tancament, mentre que la resta d’índexs borsaris europeus han tancat en verd, malgrat les fortes caigudes en la cotització de l’or i la plata, considerats actius refugi del mercat.
El motiu de les caigudes en les matèries primeres ha estat el nomenament de Kevin Warsh al capdavant de la Reserva Federal (Fed) el passat divendres, fet que ha enfonsat la cotització d’ambdós metalls preciosos, amb caigudes superiors al 30% en la plata i del 10% en l’or. La por a una pèrdua d’independència de la Reserva Federal i a un nou tancament parcial del Govern a Washington aquest dilluns ha desfermat fortes caigudes en els metalls.
La resta de parquets del continent han començat aquest dilluns tenyits de vermell, tot i que han deixat enrere les caigudes a migdia. En aquest sentit, al tancament d’aquest dilluns, la Borsa de Milà ha registrat una revalorització de l’1,05%; Londres, un 1,15%; París, un 0,67% i Frankfurt, un 1,00%. A Àsia, els principals índexs borsaris han tancat en negatiu. L’índex Nikkei, referència del Japó, ha tancat amb un retrocés del 0,68%, el Topix 500, també a Tòquio, amb una caiguda del 0,86%. A l’altre extrem del Mar de la Xina Oriental, els principals parquets de la Xina han tancat amb desploms superiors al 2%.
Els metalls preciosos s’enfonsen
Els preus del coure també han patit pressió, amb caigudes properes al 2,50%, igual que el Bitcoin, que s’ha vist afectat per la venda generalitzada.
En el tram mig de la sessió, els títols més beneficiats han estat ArcelorMittal (+2,87%), IAG (+2,03%), Mapfre (+1,94%) i Bankinter (+1,37%). Pel costat contrari, els més rezagats han estat només tres valors: Solaria (-1,67%), Repsol (-0,44%) i Indra (-0,41%).
Fracàs de resultats en la banca
D’altra banda, en l’àmbit empresarial espanyol, la setmana estarà marcada per un fracàs de resultats, incloent-hi la banca espanyola. Unicaja, Banco Santander, BBVA i Banco Sabadell presentaran els seus balanços al llarg de la setmana, així com Logista i ArcelorMittal. En l’àmbit macroeconòmic europeu, també es publicaran les dades del PMI manufacturer de la zona euro, així com l’Índex de Preus de Consum (IPC) de la zona comunitària.
Entre altres claus de la setmana, el Banc Central Europeu (BCE) tornarà a prendre decisions sobre política monetària aquest dijous, igual que el Banc d’Anglaterra.
Aquest escenari de pànic i incertesa també ha enfonsat el preu del petroli. El barril de Brent, referència europea, s’ha enfonsat gairebé un 5%, fins als 66 dòlars, mentre que el West Texas Intermediate (WTI), referència nord-americana, ha registrat caigudes equivalents, fins als 61,94 dòlars.
La cotització del dòlar s’ha vist afavorida per les fortes caigudes dels metalls preciosos i ha pressionat l’euro. Per això, la cotització de l’euro respecte al dòlar ha estat de 1,1859 bitllets verds. L’interès exigida al bo espanyol a deu anys ha retrocedit fins al 3,2%.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà