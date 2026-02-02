Octopus sacseja el mercat elèctric i aspira a captar 5 milions de clients
La companyia britànica preveu que els 500.000 abonats que té a Espanya es dupliquin aquest 2026 i es multipliquin per 10 d’aquí a cinc anys
David Page
La companyia va desembarcar a Espanya quan es gestava el que va acabar sent una crisi energètica històrica. Octopus Energy, que llavors sacsejava el sector elèctric al Regne Unit amb un ràpid creixement i ja s’havia colat en altres països europeus, va entrar a Espanya l’estiu del 2021. Ho va fer mitjançant la compra de la petita comercialitzadora elèctrica valenciana Umeme, que en aquell moment tenia tot just 5.000 clients en cartera.
El llançament comercial al mercat espanyol amb la marca Octopus, i el seu molt reconeixible pop rosa com a emblema, es va materialitzar uns mesos després. I des d’aleshores la companyia no ha deixat de créixer, de fer-ho amb cada vegada més força, i aspira a accelerar encara més la seva expansió i provocar un terratrèmol en el negoci nacional de la llum i el gas. En l’arrencada, la nova companyia es va marcar com a primer objectiu comercial sumar cinc nous clients cada dia. Avui aconsegueix captar 2.000 contractes diaris nous. I l’energètica veu més que factible elevar el ritme fins a 5.000 o 6.000 nous clients diaris d’aquí a uns anys.
El fet cert és que totes les fites de creixement que Octopus es va marcar les ha anades aconseguint per endavant. Aquests 5.000 clients que va heretar d’Umeme ara ja són més de 500.000 en només quatre anys i el grup preveu tancar el 2026 havent superat el milió d’usuaris (un any abans del que havia fixat en el pla de negoci inicial). I l’aspiració consisteix a accelerar l’expansió per entrar de ple en el selecte club de les comercialitzadores veritablement grans del mercat espanyol.
"Aquest any arribarem al milió de clients. No és gens boig pensar que arribarem a cinc milions de clients a Espanya el 2031 o el 2032", explica amb tranquil·litat Roberto Giner, conseller delegat d’Octopus Energy España. "Ens queden 29,5 milions d’oportunitats de créixer a Espanya", diu amb referència a tots els clients avui amb contracte amb altres energètiques. I és que la via de captar aquesta cota dels cinc milions de clients requereix arrabassar-los molt fonamentalment a les grans elèctriques. Els grups Iberdrola, Endesa i Naturgy continuen controlant prop del 80% del negoci tant en la comercialització d’electricitat com en la de gas natural.
"Marge bo"
La fórmula de l’èxit d’Octopus (la que ha fet que ja tingui més de 10 milions de clients a tots els països en què opera, del Regne Unit a Alemanya, dels EUA al Japó) sembla simple. El que és difícil és complir-la. Octopus assegura que ofereix un "preu just", que ha de ser-ho tant per al client com per a la companyia. "El nostre preu sempre està entre els cinc millors del mercat. Mai el millor, però sempre competitiu, i que permeti un marge bo per a l’empresa i un bon avantatge per al client", resumeix el conseller delegat.
I aquest preu just va acompanyat, i aquesta és la clau segons la companyia, de la promesa d’una "atenció al client realment excel·lent" recolzada en una tecnologia de gestió comercial pròpia i patentada com a avantatge diferencial. Aquest tracte al client, sosté el grup, resulta crucial per impulsar el seu creixement. I és que el 30% dels clients nous arriben gràcies a la recomanació d’altres que ja ho són. Així quan més va creixent la cartera d’usuaris de l’empresa més s’acceleren les noves contractacions fruit del boca a boca.
El full de ruta d’Octopus Energy també preveu recórrer a la compra de rivals com a via exprés per precipitar l’expansió. "Sens dubte ja podem arribar a un milió de clients només amb creixement orgànic. Però sempre som oberts a créixer amb compres. El creixement inorgànic ens permetria fer una passa endavant i fer-la amb més rapidesa. En el sector elèctric espanyol tot està en venda", deixa anar Giner, que reconeix que ha tingut i té en estudi diverses operacions d’adquisició, però que només es concretaran si amb aquestes operacions aconsegueixen sumar una cartera de clients veritablement significativa. El CEO, de fet, posa com a exemple l’adquisició, fa poc més de dos anys, de la filial del gegant Shell de comercialització de llum i gas que va permetre sumar a Octopus 1,3 milions de clients al Regne Unit i Alemanya d’una tirada.
Concentració per defunció
Malgrat la pretensió de créixer amb compres, el cap d’Octopus vaticina una consolidació en el sector energètic nacional que es produirà fins i tot sense la necessitat que hi hagi una onada de fusions. "D’aquí a 10 o 15 anys és impossible que hi hagi 50 companyies elèctriques. D’aquí a uns anys només hi haurà a Espanya vuit o 10 elèctriques. Hi haurà concentració i seran els clients els que la faran i deixaran fora les companyies que no passin el tall de qualitat", augura Giner. "La concentració serà per defunció, més que per compres".
La cota del milió de clients s’entén internament com un Rubicó. D’una banda, perquè comportarà haver arribat a una escala i un múscul que li permetrà mirar compres de rivals en el mercat nacional de veritable calat. De l’altra, perquè la companyia entén que constitueix una fita clau per deixar enrere els números vermells.
"Fins ara sempre hem estat en negatiu. Vull pensar que ens queden només dos anys. El llindar de rendibilitat el veiem en el milió de clients. Ja tindríem una marca prou potent per atraure desenes de milers de clients nous sense necessitat d’invertir tant en captació", resumeix Giner. La companyia fa inversions d’uns 90 milions d’euros a l’any i concentra un 75% de l’esforç en comercialització i el 15% restant a créixer en el negoci d’instal·lació d’autoconsum i de carregadors de vehicles elèctrics.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà