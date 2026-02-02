Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bizum europeu: així serà el sistema que permetrà pagaments instantanis transfronterers 13 països europeus

Més de 330 milions d'habitants de la Unió Europea es beneficiaran de la interconnexió

Un ciutadà fent una compra en línia amb un telèfon mòbil / Norma Vidal

ACN / Regió7

Barcelona

El proveïdor de serveis de pagament espanyol Bizum ha anunciat aquest dilluns una aliança amb els seus principals homòlegs europeus: Bancomat (Itàlia), MB Way (Portugal), Wero (França, Alemanya i Bèlgica) i Vipps MobilePay (Noruega, Dinamarca i Finlàndia). Aquesta unió donarà com a resultat el 'Bizum europeu', que permetrà pagaments instantanis transfronterers entre particulars ja aquest 2026 i, a partir del 2027, en comerços físics i en línia. "Més de 330 milions d'habitants de 13 països de la Unió Europea es beneficiaran de la interconnexió, i podran enviar i rebre pagaments d'usuaris d'altres països", han aplaudit l'AEB, CECA i la Unió de Cooperatives de Crèdit (Unacc).

"Aquesta interconnexió de Bizum amb les altres plataformes de pagament reforça l'autonomia estratègica d'Europa en pagaments i el funcionament del mercat únic", han continuat les patronals bancàries, que han recordat que el projecte es recolzarà en infraestructures i estàndards europeus. "La iniciativa comença ara la seva fase d'implementació després de la signatura d'un memoràndum d'entesa i la creació d'un hub central d'interoperabilitat. Això permetrà reduir la dependència d'actors internacionals i avançar en la sobirania tecnològica i financera de la UE", han assenyalat l'AEB, CECA i l'Unacc. De fet, les patronals bancàries afirmen que "reivindiquen" aquest tipus d'iniciatives privades liderades per la indústria tecnològica, de bracet amb el sector bancari i els proveïdors de serveis de pagament.   

Bizum va tancar el 2025 amb més de 1.237 milions d'operacions, un 13,2% anual més, i 30,6 milions d'usuaris. Les xifres equivalen a pràcticament 3,4 milions d'operacions diàries i uns 39 bizums cada segon, segons els resultats publicats per la plataforma de pagaments. El volum associat a les transaccions va ascendir fins als 67.700 milions d'euros, un 53,3% més que l'any anterior. Aquest 2026 la plataforma preveu assolir els 32,5 milions d'usuaris i superar els 1.400 milions d'operacions.

