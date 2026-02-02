Bizum europeu: així serà el sistema que permetrà pagaments instantanis transfronterers 13 països europeus
Més de 330 milions d'habitants de la Unió Europea es beneficiaran de la interconnexió
ACN / Regió7
El proveïdor de serveis de pagament espanyol Bizum ha anunciat aquest dilluns una aliança amb els seus principals homòlegs europeus: Bancomat (Itàlia), MB Way (Portugal), Wero (França, Alemanya i Bèlgica) i Vipps MobilePay (Noruega, Dinamarca i Finlàndia). Aquesta unió donarà com a resultat el 'Bizum europeu', que permetrà pagaments instantanis transfronterers entre particulars ja aquest 2026 i, a partir del 2027, en comerços físics i en línia. "Més de 330 milions d'habitants de 13 països de la Unió Europea es beneficiaran de la interconnexió, i podran enviar i rebre pagaments d'usuaris d'altres països", han aplaudit l'AEB, CECA i la Unió de Cooperatives de Crèdit (Unacc).
"Aquesta interconnexió de Bizum amb les altres plataformes de pagament reforça l'autonomia estratègica d'Europa en pagaments i el funcionament del mercat únic", han continuat les patronals bancàries, que han recordat que el projecte es recolzarà en infraestructures i estàndards europeus. "La iniciativa comença ara la seva fase d'implementació després de la signatura d'un memoràndum d'entesa i la creació d'un hub central d'interoperabilitat. Això permetrà reduir la dependència d'actors internacionals i avançar en la sobirania tecnològica i financera de la UE", han assenyalat l'AEB, CECA i l'Unacc. De fet, les patronals bancàries afirmen que "reivindiquen" aquest tipus d'iniciatives privades liderades per la indústria tecnològica, de bracet amb el sector bancari i els proveïdors de serveis de pagament.
Bizum va tancar el 2025 amb més de 1.237 milions d'operacions, un 13,2% anual més, i 30,6 milions d'usuaris. Les xifres equivalen a pràcticament 3,4 milions d'operacions diàries i uns 39 bizums cada segon, segons els resultats publicats per la plataforma de pagaments. El volum associat a les transaccions va ascendir fins als 67.700 milions d'euros, un 53,3% més que l'any anterior. Aquest 2026 la plataforma preveu assolir els 32,5 milions d'usuaris i superar els 1.400 milions d'operacions.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà