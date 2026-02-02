Rodalies començarà el servei dimarts amb les mateixes condicions que dilluns
Es recupera el tram Figueres - Portbou i tota la línia R11 es farà en tren
ACN
Rodalies començarà el servei dimarts amb les mateixes condicions que avui, segons ha explicat a l'estació de Sants el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona. Es manté, doncs, el servei per carretera per a onze línies. Aquest dilluns s'ha recuperat en tren el tram de Figueres a Portbou de la línia R11, que demà farà tot el recorregut en tren.
El portaveu de Renfe ha reiterat el missatge del matí, "s'està garantint la mobilitat" dels usuaris en transport ferroviari o en bus, mentre es continua treballant per recuperar "progressivament" més trams en tren. Així, l'R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 mantenen trams en tren i en autobús, mentre que l'R2 nord, l'R2 sud, l'R11, l'R16 i l'R17 presten tot el servei en tren.
"Seguim treballant en la recuperació progressiva de trams amb les condicions de seguretat idònies", ha dit Carmona per justificar el fet que demà es mantindran els 150 autobusos que complementen les diferents línies de Rodalies arreu de Catalunya. El transport per carretera forma part d'un dispositiu extraordinari que també inclou 700 informadors distribuïts pel territori, per "intentar actualitzar la informació de servei constantment".
El portaveu de la companyia ferroviària ha explicitat que les tasques impliquen treure limitacions a la xarxa, i que aquestes operacions comporten en elles mateixes algunes afectacions. Tot i això, ha indicat que s'està treballant per intentar "guanyar freqüència".
Pel que fa a la possibilitat que algunes d'aquestes limitacions se solucionin, Carmona no ha volgut augurar terminis tot recordant que el sistema ferroviari és "molt garantista", i que tan bon punt un conductor denuncia una anomalia, el protocol estableix una limitació fins que Adif la inspecciona i, si és el cas, la resol.
Tres trens d'alta velocitat afectats a la franja nocturna suprimida
Pel que fa al servei d'alta velocitat, limitat per ordre d'Adif des d'aquest mateix dilluns a la franja dels últims trens de cada jornada per ampliar les tasques de manteniment en horari nocturn, Carmona ha explicat que afecta tres combois, els passatgers dels quals ja han estat informats i reubicats a altres trens.
Els endarreriments acumulats i les limitacions de velocitat en alguns trams feien arribar els trens a destinació dins l'horari que s'utilitza per fer revisions i reparacions a la infraestructura. La mesura afecta únicament el corredor Madrid-Barcelona i Carmona ha explicat que els equips de manteniment podran ampliar de sis a vuit hores les jornades, "un 25% més". El portaveu de Renfe no ha volgut augurar un termini de durada d'aquesta situació.
