Renfe defensa que "s'està garantint la mobilitat" dels usuaris encara que sigui combinant tren i autobús

Rodalies arrenca el servei amb trams per carretera en onze línies i només recupera el tren entre Figueres i Portbou

Un usuari de la xarxa de Rodalies validant el bitllet a Sants / ACN

ACN

Barcelona

Rodalies ha arrencat el servei amb serveis per carretera encara en onze línies. Aquest dilluns només es recuperarà en tren el tram de Figueres a Portbou. Davant d'aquesta situació, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha defensat que "s'està garantint la mobilitat" dels usuaris encara que sigui combinant tren i autobús. Des de l'estació de Sants, ha reiterat diverses vegades que el que es va dir és que es garantiria aquesta mobilitat i que això s'està fent, mentre es treballa per recuperar "progressivament" més trams en tren.

De moment, però, l'R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 mantenen trams en tren i trams en autobús, mentre que l'R2 nord, l'R2 sud, l'R11, l'R16 i l'R17 sí presten tot el servei en tren.

