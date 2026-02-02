La Xarxa de negocis Cambra genera més de 20 milions d’euros de negoci a l’Anoia el 2025
Regió7
En el segon any d’implantació de la Xarxa de negocis Cambra a l'Anoia, aquesta iniciativa liderada per la Cambra de Comerç de Barcelona amb l’objectiu de promoure la generació de contactes entre les empreses del territori i facilitar sinergies i aliances empresarials, ha generat una xifra de negoci de 20,3 milions d’euros, segons assegura la mateixa Cambra.
El grup de treball del projecte ubicat a Igualada compta amb 56 membres actius, entre empresaris/es i autònoms/es, que es reuneixen setmanalment per compartir oportunitats de negoci i compartir coneixements en pro del desenvolupament empresarial. Entre tots ells, van completar durant el 2025 un total de 1.060 transaccions.
Les xifres de la iniciativa a la comarca es van presentar a la jornada Xarxa Addictes, un esdeveniment que va reunir les empreses participants de la Xarxa per fer balanç de l’activitat generada dins la plataforma i per compartir experiències.
A la trobada hi va ser Ada Parellada, restauradora i propietària del restaurant Semproniana. També va servir per reconèixer els membres més actius del territori i diferents projectes col·laboratius impulsats pels grups de treball. Un dels destacats va ser “Aquaia Consulting”, format per diferents membres del grup de treball d’Igualada. Durant la jornada també es va proclamar el grup d’Igualada com el grup més impulsor de la Xarxa el 2025.
En termes globals, la Xarxa ha contribuït a generar prop de 49 milions d’euros de negoci durant l'any 2025, fruit de les més de 4.000 iniciatives de negoci tancades a través del projecte. L’aposta aglutina uns 431 empresaris i empresàries, distribuïts en 14 grups de treball.
Una xarxa de comunitats empresarials per fer contactes i créixer
La Xarxa de negocis Cambra ofereix als empresaris i autònoms l'oportunitat de formar part d'una plataforma de generació de contactes i negocis amb l'objectiu d'establir vincles i compartir projectes que es tradueixin en negoci. A través de reunions setmanals i esdeveniments exclusius, els membres poden compartir oportunitats perquè altres membres els ajudin a fer-les realitat. Per incentivar aquesta connexió, també es disposa d'una aplicació mòbil pròpia i d’ús exclusiu per a membres que facilita l'intercanvi d'oportunitats en un entorn privat i segur.
