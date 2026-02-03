Una incidència al centre de control d'Adif obliga a suspendre la circulació de Rodalies dos cops aquest matí
L'avaria havia obligat ja a aturar el servei durant cinc minuts poc després de les set del matí i l'ha tornat a paral·litzar cap a les vuit
ACN - Redacció
Barcelona
Una incidència als sistemes de senyalització al centre de control d'Adif ha obligat a suspendre la circulació de Rodalies dos cops durant el matí. La primera vegada ha estat a les 7.10 hores, quan s'ha registrat la incidència al centre de control i això ha obligat a aturar tot el servei "per seguretat", segons ha indicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona. Passats cinc minuts, el servei s'ha començat a reprendre de forma gradual, però la incidència s'ha reproduït passats pocs minuts de les vuit del matí i la circulació ha tornat a quedar suspesa durant uns altres cinc minuts, segons Renfe. Un cop restablerta, es recupera progressivament la circulació de trens de totes les línies
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»