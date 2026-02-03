Catalunya registra el gener amb menys aturats des del 2008
Les afiliacions se situen en els 3,82 milions, el millor gener malgrat un retrocés de 47.941 comparat amb el mes previ
Guifré Jordan (ACN)
Catalunya ha registrat el gener amb menys aturats des del 2008, amb 325.214 persones, un 3,4% menys que dotze mesos abans, però amb un lleuger repunt del 0,61% en comparació amb el desembre del 2025. Les xifres, publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, continuen la tendència alcista del primer mes que s'ha complert cada any des de fa com a mínim un quart de segle. Alhora, però, la variació anual va a la baixa, com en 12 dels últims 13 anys. D'altra banda, les afiliacions a la Seguretat Social s'han situat en els 3,82 milions, el millor gener des de, com a mínim, el 2012. Es tracta d'un 1,96% més que el gener del 2024, malgrat el tradicional descens del primer mes de l'any en comparació amb desembre (-1,24%).
Així, els desocupats han pujat en 1.978 persones en l'últim mes al país –la gran majoria, dones–, però en l'últim any han baixat en 11.425 treballadors –amb una caiguda més pronunciada entre els homes, del 4,1%, una proporció que pràcticament duplica el 2,1% de les dones.
El sector serveis, el menys dinàmic
El lleuger repunt del gener es deu en la pràctica totalitat al sector serveis, que engreixa les llistes d'aturats en més de 2.500 persones en un mes (+1,1%). En canvi, els altres tres grans sectors tenen tímides baixades mensuals. És el cas tant de l'agricultura (-1,2%), com de la indústria (-0,5%) i la construcció (-1,5%), així com els qui consten com sense ocupació anterior (-0,4%).
Pel que fa a l'evolució interanual, el sector serveis es torna a mostrar menys dinàmic que la resta, amb una caiguda els últims dotze mesos del 2,9%, lluny de les baixades que ronden el 10% pel que fa a l'agricultura i la construcció, i de més del 5% en el sector de la construcció.
La caiguda interanual de l'atur a escala catalana és menor al 6,2% del conjunt d'Espanya, que tanca el mes amb 2.439.062 sense feina, per bé que amb un augment entre desembre i el gener més alt que a Catalunya, del 1,3%. Les comunitats autònomes d'Extremadura (9%), d'Andalusia (8,6%) i de Castella-la Manxa (8,3%) són les que registren caigudes interanuals més grans, en un rànquing on el nombre absolut més alt d'aturats continua sent el d'Andalusia, amb 591.103. El País Basc i la Rioja, per sota del 2%, han tingut baixades d'atur interanuals més modestes que la resta de territoris. En comparació amb el desembre, totes les comunitats autònomes han registrat repunts menys les Illes Balears (-4,3%).
Mínims d'aturats des del 2008 a les quatre demarcacions
La tendència del conjunt català també es reflecteix per demarcacions, ja que les quatre cauen respecte a un any enrere, entre un 3 i un 5%, mentre que totes també registren un repunt de prop d'un 1% en comparació amb el desembre. A més, els quatre territoris marquen tots el millor gener des del 2008, l'any en què les llistes de l'atur es van engreixar amb un 61% més de treballadors en només dotze mesos.
La demarcació de Barcelona tanca el primer mes de l'any amb 241.619 persones a l'atur (0,46% més que el mes anterior, 3,15% menys que un any abans), mentre que la de Girona baixa de les 30.000 persones per primer cop en gairebé dues dècades, fins les 28.850 (1,1% més que el desembre, 5,1% menys que el gener del 2025). La de Lleida segueix la mateixa línia, arribant al 31 de gener amb 15.864 aturats registrats (0,48% més que el desembre, -4,62% respecte al gener del 2025), i la de Tarragona baixa de les 40.000 per primer cop també des del 2008. Amb 38.881 parats, acaba el gener amb un 1,23% més d'atur que el desembre, i un 3,1% menys que dotze mesos abans.
Pel que fa als orígens, com és habitual, una de cada cinc persones a les llistes de l'atur són estrangers, una proporció similar al pes d'aquesta comunitat en el conjunt de la societat. Els parats de nacionalitats diferents a l'espanyola són 66.141 persones, un 0,6% més que el desembre i un 4,6% menys que el gener del 2025. Els aturats de nacionalitat espanyola són 259.073 i van pujar també un 0,6% l'últim mes, i van caure un 3,1% respecte al gener del 2025.
Contractes
D'altra banda, entre l'1 i el 31 de gener s'han signat 189.227 contractes a Catalunya, un 2,6% més que el desembre, però una reculada del 2,9% respecte al gener del 2025. Un total de 78.865 han estat indefinits, un 41,7% del conjunt de contractes, una proporció que està en la mitjana dels anys posteriors a la reforma laboral del 2022, i que malgrat s'hi ha apropat molt algun mes, mai ha depassat el 50%. Els contractes temporals rubricats el mes passat van ser de 110.362.
