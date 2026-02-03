Rodalies comença la jornada amb el 70% de la demanda i treballa a recuperar la confiança "minada"
El portaveu de Renfe assegura que la "realitat tangible" és que qui vulgui viatjar en Rodalies ho pot fer
Gerard Escaich Folch / Albert Hernàndez Ventós (ACN)
El servei de Rodalies ha començat la jornada d'aquest dimarts amb un 70% de la demanda habitual, com ha explicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en una atenció a mitjans a l'estació de Sants. L'operador ferroviari treballa a recuperar la confiança dels usuaris, que "ara mateix està minada". Des de Renfe, però s'assegura que es garanteix la mobilitat als passatgers, sigui mitjançant una oferta ferroviària o a través d'un servei alternatiu per carretera. Una de les "realitats tangibles" és que els equips estan treballant per recuperar la circulació als trams afectats. Tot i això, recorda que les limitacions a la velocitat a la xarxa es poden traduir en increments del temps de viatge i retards.
Carmona ha expressat que es posa “a la pell” dels passatgers i ha subratllat que hi ha “24 hores de treball per tal de revertir la situació”. El portaveu no ha concretat quan hi haurà normalitat del servei, amb la circulació de trens sense limitacions de velocitat ni talls de línies i ha insistit que ho traslladaran quan hi hagi “realitats tangibles, de certeses”.
El portaveu de Renfe a Catalunya ha indicat que l’oferta de la jornada és la “prevista”. El servei es presta aquest dimarts amb un pla alternatiu similar al de dilluns, amb encara més d'una desena de línies que tenen algun tram en autobús, tot i que en algun cas són complementaris.
D'aquesta manera, a l'R1 hi ha servei en tren amb cinc trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró, de Mataró a Blanes hi ha dos trens per hora i sentit, i de Blanes a Maçanet hi ha servei per carretera amb autobús. A partir d’aquí, l’RG1 manté la circulació en tren entre Maçanet-Massanes i Portbou, tot i que es manté un servei complementari amb autobús entre Figueres i Portbou. A l'R2, l'R2 i l'R2 sud es presta tot el servei en tren, tot i que en l'última la circulació és de dos trens per hora i sentit.
La línia R3 presta servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà, derivat de les obres programades de desdoblament de via que s’executen des del mes d’octubre.
A l'R4 hi ha servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia, en autobús des d'aquesta parada a Martorell Central i des d'aquí a Terrassa Estació del Nord es reprèn el servei en tren. Finalment, de Terrassa Estació del Nord a Manresa els usuaris han de desplaçar-se en autobús.
L'R7 i l'R8 operen íntegrament amb servei alternatiu per carretera. En el cas de l'R7, l’afectació és causada per les obres a Montcada Bifurcació, mentre que a l'R8 els autocars cobreixen el trajecte entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l'R2 Nord.
Pel que fa a les línies de Lleida, l'RL4 manté el servei ferroviari entre Lleida i Cervera, i des d'aquí a Terrassa Estació del Nord es fa en autobús. A l'R13 i l'R14, el servei es presta en tren entre Lleida i Vinaixa, mentre que a partir d’aquest punt els viatgers continuen el trajecte en bus fins a Sant Vicenç de Calders, en el cas de l'R13, i fins a Reus, en el de l'R14.
L'R15 circula en tren entre Barcelona estació de França i Reus, amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre. A l'RT1, hi ha servei ferroviari per alguns trens, mentre que per a d'altres el servei fins a la Plana Picamoixons es fa amb autobusos. Finalment, les línies R11, R16 i R17 està previst que funcionin amb normalitat en tot el seu recorregut. Tot i això, a l'R11 i hi ha servei complementari amb autobús entre Figueres i Portbou.
