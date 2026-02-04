El 75% de les absències a Catalunya són per incapacitat temporal
Cada treballador falta a la feina una mitjana de vuit hores al mes per motius de salut
El gran volum de les absències laborals a Catalunya, en concret el 75%, corresponen a hores d’incapacitat temporal (IT). Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi de l’evolució de les baixes per incapacitat temporal a Catalunya 2013-2025, elaborat per PIMEC. A més, les hores de baixa per aquests motius de salut s’han doblat des de l’any 2013, passant de 3,8 hores mitjanes per treballador a les més de vuit els tres primers semestres del 2025.
Per sectors, la indústria és el que presenta un major nombre d’hores mitjanes per treballador i mes (9,4), seguit dels serveis (7,8) i la construcció (7). En la grandària empresarial, també s’observen diferències notables. Les companyies amb 200 treballadors o més, les absències superen les 10 hores mitjanes, mentre que aquelles entre 1 i 49 treballadors es queda per sota de les sis hores.
Pel que fa a la durada de les baixes per IT, l’estudi mostra com hi ha hagut una reducció en els últims anys. El 2024, més del 75% dels casos no superaven els 15 dies de baixa. Per tant, els processos cada cop són més curts, però hi ha més persons de baixa. Aquest fet s’explica, en part, per una pujada de l’afiliació mitjana, que ha augmentat en un 30,8% entre 2013 i 2024, però el nombre total de baixes ha crescut a un ritme molt superior, un 170,8% en els darrers onze anys.
Un dels aspectes que destaca el treball de la patronal són els costos associats a la IT, que equivalen a 2.565 euros anuals per treballador, un 6,4% del total dels costos laborals. Aquest valor s’ha incrementat en els últims anys en tots els sectors i totes les dimensions empresarials, i malgrat que han pujat tant els costos laborals per hora com les hores d’IT, l’augment d’aquest últim factor ha tingut un impacte major en el creixement dels costos de la IT.
Des del punt de vista del Sistema de la Seguretat Social i de l’impacte en les empreses, el 2024 els costos anuals mitjans de la IT arriben a 33.340 milions d’euros en el cas de la suma de l’import de les prestacions de la Seguretat Social, el cost directe estimat per les empreses i el cost d’oportunitat, és a dir, els costos imputables al valor dels béns i serveis que es deixen de produir a l’empresa a causa de les incapacitats temporals. Si als costos de la Seguretat Social i als directes de les empreses se li afegeix el cost de distribució -els costos implícits per les empreses si decideixen contractar una persona substituta per cobrir una baixa-, en lloc del d’oportunitat, sumen un total de 17.324 milions d’euros. Aquests valors representen un 10,5% i un 5,5% del PIB català, respectivament, i s’han incrementat un 20,2% i un 18,4% respectivament en relació amb l’any 2023.
Finalment, per comunitats autònomes, Catalunya és la segona amb una incidència més alta i uns costos derivats superiors.
