Una incidència tècnica afecta la megafonia i els monitors a les estacions de Rodalies

La companyia recomana consultar els laterals i frontals dels trens per verificar la destinació

Una usuària de Rodalies comprant un bitllet a l'estació de Sants de Barcelona

Una usuària de Rodalies comprant un bitllet a l'estació de Sants de Barcelona / ACN

ACN

Barcelona

Una incidència tècnica està afectant la megafonia i els monitors a les estacions de Rodalies. Segons fonts de Renfe, no funciona la megafonia automàtica (gravada) a cap estació i s'està prestant aquest servei de manera manual, o en directe en el cas de l'estació de Sants.

Pel que fa a aquesta estació, funcionen les pantalles que mostren la llista dels següents trens previstos, però no les que informen sobre el següent tren que passarà per una via concreta. La companyia ha recomanat als usuaris que consultin els frontals i els laterals dels trens per verificar la destinació.

