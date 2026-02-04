Les dones només representen el 15% de la construcció al Baix Nord
Sant Esteve Sesrovires i Abrera són els municipis amb la concentració més elevada de personal al sector de la indústria de la comarca
Les dones només representen el 14,6% del total de treballadors que es dedica al sector de la construcció al Baix Llobregat Nord. Així ho indiquen les dades de l’Observartori comarcal sobre llocs de treball segons activitats econòmiques i sexe de les persones treballadores, corresponents a finals de desembre de 2025.
L’estudi també destaca Castellví de Rosanes i Martorell per l’absència femenina en l’agricultura, una activitat que concentra la proporció més baixa de treballadors al territori (0,5%). A més, Sant Esteve Sesrovires (41,9%) i Abrera (36,3%) són els municipis amb més empleats a la indústria de tota la comarca.
El percentatge de dones treballadores al Baix Nord se situa en el 36,6%. Per municipis, Collbató és la població que presenta una proporció més elevada (45,5%), seguida d’Esparreguera (43,5%) i Martorell (38,7%).
A l’altra banda, Olesa de Montserrat (31,1%) i Sant Esteve Sesrovires (31,4%) són els municipis amb el menor percentatge de dones ocupades en relació amb els homes.
Pel que fa a l’activitat econòmica, el sector serveis és el que compta amb més llocs de treball ocupats per dones, tant en serveis a la ciutadania, al consumidor o amb l’empresa. A Martorell, el 73,6% d’empleats dedicats als serveis a la ciutadania són dones, l’activitat amb major presència femenina del Baix Nord. Abrera (69,2%), Esparreguera (69,4%) i Collbató (69,6%) també destaquen en aquest àmbit. En aquests dos últims municipis, la presència femenina en el sector del comerç és especialment rellevant, amb un 44,5% i un 53%, respectivament.
La construcció i l’agricultura són les dues activitats econòmiques que tenen menys proporció femenina. En el primer cas, només Castellví de Rosanes supera el 20% del total, mentre que a Martorell no arriba ni al 10%, quedant-se en un escàs 8,1%. En el sector agrícola, Olesa és l’únic municipi que ultrapassa el 30%. La resta, excepte Castellví i Martorell que no tenen cap dona treballadora, es troben entre el 20 i el 30%.
Els serveis, al capdavant
El sector dels serveis és el que acapara el percentatge més alt de persones ocupades al Baix Llobregat Nord (52,7%). D’aquests, els relacionats amb l’empresa (28%) són els que compten ofereien més ocupació, per davant dels destinats amb la ciutadania (15,8%) i al consumidor (9,1%). Per municipis, Castellví acapara el 63,2% de llocs de treball en serveis, seguit de Martorell (60,2%) i Esparreguera (55,2%).
Sobre el conjunt de la comarca, el Baix Nord destaca per tenir la concentració més gran d’indústria, amb un 25,9% dels llocs de treball. En dos municipis, Sant Esteve Sesrovires i Abrera, suposa l’activitat amb més percentatge de treballadors. Per contra, el sector de la construcció presenta uns registres força baixos a tots els municipis (6,6% dels llocs de treball). Collbató és la població que dona més oportunitats en aquest àmbit (10,9%), i Sant Esteve Sesrovires la que menys (3,4%).
Aquest estudi, elaborat a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i que mostren les afiliacions en alta registrades al Baix Llobregat, ofereix un mapa amb dues variables més relacionades amb el valor afegit: les activitats de tecnologia alta i mitjana-alta, i les activitats basades en el coneixement.
Quant al primer paràmetre, sobresurten Abrera i Esparreguera , amb un 59 i un 48%, respectivament. En canvi, Martorell només registra el 14% de les activitats amb tecnologia avançada i innovadora.
Pel que fa a les activitats basades en el coneixement, Castellví de Rosanes i Sant Esteve Sesrovires dediquen més de la meitat dels llocs de treball a aquest tipus d’activitat (un 67% i un 57%, respectivament). Aquestes activitats són les que depenen principalment de la creació, gestió i aplicació del coneixement i la informació.
