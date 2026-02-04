L'estació Les Angles obre un punt de venda i informació turística al centre de Puigcerdà
A l'establiment ubicat al carrer Espanya, 20, els clients poden comprar forfets, passis de temporada i consultar informació actualitzada sobre l'estat en què estan les pistes
Regió7
L’estació de muntanya i esquí Les Angles, situada al Capcir, i l’agència de viatges Pirineu Evasió, amb seu a Puigcerdà, han signat un acord de col·laboració per establir una representació turística permanent a la capital cerdana.
Des de l’1 de desembre de 2025, la nova oficina de Pirineu Evasió, ubicada al carrer Espanya, 20, va esdevenir un punt oficial de venda de forfets i passis de temporada de Les Angles, així com dels serveis del centre Spa Angléo. A més, ofereix informació actualitzada sobre l’estat de pistes d’esquí, bike-park i activitats que es fan a l’estació durant tot l’any.
Amb aquesta iniciativa, Les Angles reforça la seva presència a la Cerdanya i millora l’atenció al client, tot posant a l’abast dels usuaris una atenció personalitzada i un canal directe de venda i informació al centre de Puigcerdà.
Sobre Les Angles i Pirineu Evasió
Pirineu Evasió és una agència de viatges fundada a Puigcerdà l’any 1997, especialitzada en viatges vacacionals, paquets turístics i experiències a tot el món, i amb una àmplia trajectòria en la promoció turística del Pirineu.
Per la seva banda, Les Angles és una estació d’esquí i muntanya oberta el 1964, situada a la falda del Mont Llaret i el Roc d’Aude, que destaca pels seus 55 quilòmetres de pistes, amb un desnivell entre els 1.600 i 2.375 metres, i per la seva oferta complementària, que combina esport, benestar i oci familiar.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí