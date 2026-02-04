Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'estació Les Angles obre un punt de venda i informació turística al centre de Puigcerdà

A l'establiment ubicat al carrer Espanya, 20, els clients poden comprar forfets, passis de temporada i consultar informació actualitzada sobre l'estat en què estan les pistes

El nou punt de venda i d'informació turística, ubicat a Puigcerdà

El nou punt de venda i d'informació turística, ubicat a Puigcerdà / Pirineu Evasió

Regió7

Puigcerdà

L’estació de muntanya i esquí Les Angles, situada al Capcir, i l’agència de viatges Pirineu Evasió, amb seu a Puigcerdà, han signat un acord de col·laboració per establir una representació turística permanent a la capital cerdana.

Des de l’1 de desembre de 2025, la nova oficina de Pirineu Evasió, ubicada al carrer Espanya, 20, va esdevenir un punt oficial de venda de forfets i passis de temporada de Les Angles, així com dels serveis del centre Spa Angléo. A més, ofereix informació actualitzada sobre l’estat de pistes d’esquí, bike-park i activitats que es fan a l’estació durant tot l’any.

Amb aquesta iniciativa, Les Angles reforça la seva presència a la Cerdanya i millora l’atenció al client, tot posant a l’abast dels usuaris una atenció personalitzada i un canal directe de venda i informació al centre de Puigcerdà.

Sobre Les Angles i Pirineu Evasió

Pirineu Evasió és una agència de viatges fundada a Puigcerdà l’any 1997, especialitzada en viatges vacacionals, paquets turístics i experiències a tot el món, i amb una àmplia trajectòria en la promoció turística del Pirineu.

Per la seva banda, Les Angles és una estació d’esquí i muntanya oberta el 1964, situada a la falda del Mont Llaret i el Roc d’Aude, que destaca pels seus 55 quilòmetres de pistes, amb un desnivell entre els 1.600 i 2.375 metres, i per la seva oferta complementària, que combina esport, benestar i oci familiar.

