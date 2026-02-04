Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Neix Formigons.cat, una empresa amb seu a Manresa que tindrà 15 plantes al nord i centre de Catalunya

La seva creació ha estat resultat de la unió de Calaf Grup, Ribalta i Fills, Fiasa Mix i Prefabricats Pujol i promet optimitzar la compra de matèries primeres al territori i fer una distribució és eficient

L'empresa preveu una producció anual aproximada de 230.000 metres cúbics de formigó

Una formigonera, en una imatge d'arxiu

Una formigonera, en una imatge d'arxiu / Pixabay

Regió7

Manresa

Neix Formigons.cat, una nova empresa dedicada a la producció i comercialització d'aquest material. La seva seu s'ubicarà a Manresa i comptarà amb una quinzena de plantes de producció distribuïdes per les comarques del nord i centre de Catalunya. El projecte neix amb una vocació de proximitat i compromís amb el territori, posant en valor l’entorn on operarà, donant suport a iniciatives locals i apostant per una relació propera i directa amb clients, tècnics i constructors.

L'empresa, que preveu una producció anual aproximada de 230.000 metres cúbics de formigó, és resultat de la unió dels esforços de Calaf Grup, Ribalta i Fills, Fiasa Mix i Prefabricats Pujol. Segons asseguren els seus administradors, l'experiència i coneixement del sector de cadascun permetrà impulsar un projecte comú orientat a millorar l’eficiència, especialment mitjançant l’optimització de la compra de matèries primeres i una distribució més eficient entre les diferents plantes.

Tindrà les oficines centrals a Manresa i un equip humà format per unes 25 persones, organitzades en cinc departaments, amb una estructura pensada per garantir la qualitat del servei i l’eficiència operativa. A banda, comptarà amb 15 plantes de producció distribuïdes a les comarques del Bages, Berguedà, Anoia, Moianès, Solsonès, Cerdanya Alt Urgell, la Noguera, la Segarra, les Garrigues i el Segrià, fet que li permetrà oferir un servei àgil, eficient i adaptat a les necessitats de cada zona.

El projecte aposta per un model de creixement estretament vinculat a l’experiència del client, que esdevé un dels pilars fonamentals de la marca. A més, posa especial èmfasi en l’escolta activa i en la millora contínua del servei, amb l’objectiu d’oferir un tracte proper, fiable i adaptat a les necessitats reals de cada obra.

TEMES

