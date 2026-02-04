Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Menors i xarxes socialsJardins de LlumLluites il·legals a CercsLa Manada de ManresaDia mundial contra el CàncerRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous

Transports qualifica de «positiva» la reunió amb els sindicats tot i que no aconsegueix desconvocar la vaga entre el 9, 10 i 11 de febrer plantejada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf)

Óscar Puente, ministre de Transports, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats, per informar sobre l’accident ferroviari d’Adamuz.

Óscar Puente, ministre de Transports, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats, per informar sobre l’accident ferroviari d’Adamuz. / José Luis Roca

Monique Zamora Vigneault

Barcelona

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, acompanyat per alts càrrecs d’Adif i Renfe, no ha aconseguit paralitzar la vaga dels maquinistes convocada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) i evitar una altra aturada del trànsit ferroviari. No obstant, Transports ha qualificat el diàleg de «positiu» i precisa que s’ajorna fins demà, quan Puente es tornarà a reunir amb els sindicats.

Fonts de Transports han explicat que la trobada «ha discorregut en to positiu i amb la voluntat de mantenir el diàleg els pròxims dies per poder arribar a un acord que atengui les reivindicacions del col·lectiu». A més, assenyalen que les dues parts «s’han emplaçat a continuar amb les converses».

El rebuig per part dels sindicats arriba enmig de diverses setmanes de tensió en el ferrocarril i mentre persisteixen retards a Rodalies. El ministre, junt amb diversos alts càrrecs d’Adif i Renfe, no ha pogut arribar a un acord amb els sindicats Unió General de Treballadors (UGT), Comissions Obreres (CC OO) i Semaf, el primer sindicat a convocar la vaga. Així, els tres grups han convocat una vaga de transport generalitzada entre els dies 9, 10 i 11 de febrer. El motiu ha sigut la mort de tres maquinistes en els tràgics sinistres a Adamuz (Còrdova) i a Gelida (Barcelona).

La vaga, que està prevista per a la totalitat de les tres jornades, es mantindrà fins que el Ministeri de Transports «garanteixi la seguretat i la qualitat del sistema», segons el comunicat del Semaf. El descontentament dels maquinistes sorgeix en un moment de tensió que s’estén dins de tota la xarxa: amb Rodalies sota pressió i mentre persisteixen incògnites sobre la data de reobertura de la línia d’alta velocitat Madrid-Andalusia.

En la reunió també han estat present alts càrrecs de Renfe i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), el gestor ferroviari. Entre ells, el president d’Adif, Pedro Marco, al costat del president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia i el director de recursos humans de Renfe, Lucas Calzado. A la reunió, també assisteix telemàticament el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i la secretària general de Transport Terrestre, Rocío Báguena.

Tot i que l’aturada amenaça de tancar els serveis previstos de les tres operadores com Renfe,Iryo i Ouigo, també paralitzarà el transport de mercaderies. Entre aquests, Renfe Mercaderies i diversos operadors logístics privats, entre els quals, Medway,Captrain,Redalsa,Transervi i Tracción Rail. Els sindicats exigeixen «un canvi estructural en l’adopció i aplicació de mecanismes en tot l’àmbit ferroviari que garanteixin la seguretat i la qualitat del sistema». L’aturada de mobilitat també implicarà grans canvis en els plans de viatgers a tot el país i afectarà les línies d’alta velocitat, llarga distància i Rodalies.

Notícies relacionades

[Notícia d’última hora, hi haurà actualització ben aviat]

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
  2. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
  3. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  4. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  5. La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
  6. Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
  7. Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
  8. El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar

Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous

Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous

Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana

Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana

L’acció surrealista de Joan García a l’Albacete-Barça: provoca un córner… per felicitar Araujo

L’acció surrealista de Joan García a l’Albacete-Barça: provoca un córner… per felicitar Araujo

Veïns de Sant Joan convoquen una manifestació contra el porta a porta

Veïns de Sant Joan convoquen una manifestació contra el porta a porta

Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa

Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa

Balsareny homenatjarà els Traginers d’Honor amb una placa davant de casa seva

Balsareny homenatjarà els Traginers d’Honor amb una placa davant de casa seva

Irrompen a les oficines de Solvia i Intrumn a Barcelona per exigir l'aturada dels desnonaments al Bloc 8 de Manresa

Elisa Mouliaá retira l’acusació contra Íñigo Errejón

Elisa Mouliaá retira l’acusació contra Íñigo Errejón
Tracking Pixel Contents