ENERGIA
Els preus dels grans contractes de llum es desplomen a Espanya pel caos al mercat elèctric
Les tarifes dels acords de venda d’electricitat a llarg termini entre parcs solars i grans clients cauen un altre 16% al final del 2025 i se situen en el nivell més barat en quatre anys, marcant un rècord a la baixa per a tot Europa
David Page
Espanya és la gran potència europea del mercat dels ‘megacontractes’ de venda de llum per a grans empreses procedent de plantes d’energies renovables. Ho és des de fa anys i ho continua sent. Líder tant per nombre d’acords de compravenda d’energia, per volum d’electricitat compromesa per al subministrament durant anys i perquè a Espanya es firmen els contractes a preus mitjans més baixos de tot el continent. Uns preus que continuen caient fins a marcar rècords a la baixa, fins a enfonsar-se als nivells més barats en els últims quatre anys.
Aquest tipus de contractes, denominats al sector com PPA (‘power purchase agreement’), es firmen entre elèctriques productores i grans empreses per garantir el subministrament d’electricitat durant 10 o 15 anys a un preu estable. L’objectiu és que el preu no estigui directament marcat en cada moment per la volatilitat del mercat elèctric, tot i que sí que està condicionat per la conjuntura del sector. I el caos de preus del mercat majorista d’electricitat i la incertesa sobre com evolucionarà està empenyent ara a la baixa els imports d’aquests grans acords.
El preu mitjà dels PPA espanyols per a venda d’electricitat generada per energia solar va caure l’últim trimestre de l’any passat fins als 32,50 euros per megawatt hora (MW h), amb un fortíssim descens del 16,6% en un any (des dels gairebé 39 euros del quart trimestre del 2025), segons l’últim informe de LevelTen Energy, gestor de la plataforma tecnològica més gran d’aquest tipus de contractes. Però la companyia alerta que fins i tot s’estan firmant PPA solars al mercat espanyol a preus encara més baixos, i que fins i tot s’ha arribat a marcar un rècord amb acords per sota dels 30 euros per MW h.
«El preu del PPA solar d’Espanya de 32,50 euros és realment sorprenent. Es tracta del nivell de preus més baix registrat al mercat (i a tot Europa) des del tercer trimestre del 2021, malgrat que en els anys transcorreguts des d’aleshores s’ha produït una inflació considerable», explica LevelTen en el seu informe de mercat, en el qual s’apunta com a causa principal de la nova caiguda la denominada ‘canibalització’ dels preus de les renovables, i en concret de l’energia solar.
La ‘canibalització’ dels preus
L’enorme desplegament de noves renovables en els últims dos anys està fent que es dispari el nombre d’hores en què el mercat majorista de l’electricitat marca preus de zero euros o fins i tot amb preus negatius –prop de 800 hores l’any passat– i també preus de demolició de tot just uns cèntims. S’està generant una bretxa creixent entre els preus per hores d’un mateix dia, amb caigudes de preus en hores centrals de la jornada, que és quan es concentra la producció d’energia solar.
El sector elèctric, i específicament el renovable, alerta de l’impacte en el negoci d’aquesta canibalització dels preus elèctrics. Canibalització perquè és el mateix creixement de les renovables i la competència dels productors per col·locar la seva electricitat verda al mercat el que alimenta el cercle perquè els preus s’enfonsin. I és un risc perquè aquests preus posen en dubte la rendibilitat de les plantes verdes –actuals i futures– i poden acabar frenant inversions en nous desenvolupaments.
«Els alts nivells de canibalisme dels preus de l’energia solar i la presència habitual de preus baixos i negatius a la xarxa són els factors que impulsen aquests preus tan baixos, ja que els desenvolupadors espanyols amb actius purament solars ajusten els preus d’oferta per tenir en compte l’erosió del valor causada per aquestes condicions del mercat», expliquen els analistes de LevelTen. L’alta producció de les renovables en general està fent que es registrin un gran nombre d’hores en què el mercat majorista de l’electricitat marca preus de demolició, cosa que està afectant els PPA pels problemes dels desenvolupadors solars per fixar preu.
Espanya ha estat registrant sistemàticament els preus del PPA més barats d’Europa –ho continua fent també ara, amb molta diferència– gràcies especialment a la cada vegada més gran oferta d’energia procedent de renovables al mercat nacional. Els 32,5 euros per MW h de mitjana que es marquen a Espanya se situen molt per sota dels 49,7 euros d’Alemanya, els 60,67 euros d’Itàlia o els 63,4 euros de França, i a anys llum dels 87,36 euros del Regne Unit. El preu mitjà dels PPA solars per al conjunt d’Europa va ser de 45,24 euros en l’últim trimestre de l’any passat, gairebé un 40% més cars que el registrat a Espanya.
L’empenta de les bateries
Malgrat la incertesa sobre la rendibilitat de les plantes solars per la volatilitat del mercat elèctric espanyol, el sector renovable dona per fet que el desplegament de plantes fotovoltaiques continuarà i que es buscarà aprofitar l’expansió de les grans bateries com a via per garantir la viabilitat de les instal·lacions. «El potencial solar d’Espanya no ha arribat a la seva fi. El mercat està aprofitant el poder de l’emmagatzemament per hibridar els desenvolupaments futurs», apunta LevelTen.
El desplegament de grans bateries resulta crucial per impulsar la transició verda del sistema elèctric espanyol. L’emmagatzemament és clau per guardar l’electricitat produïda per les plantes renovables i poder utilitzar-la quan fa falta, i no només en els moments en què hi ha sol o vent, donant més estabilitat al sistema i podent traslladar parcialment els baixos preus de les renovables fora de les hores centrals del dia en què ara es concentren. El Govern ha reformat la normativa per impulsar la instal·lació de bateries en plantes solars i eòliques, combinant (hibridant) les dues tecnologies: la de producció d’energies verdes i la d’emmagatzematge en un sol parc.
