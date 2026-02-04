Vueling operarà temporalment la ruta Barcelona-Madrid en plena crisi de Rodalies
La companyia aèria oferirà fins a dos vols diaris entre setmana amb una tarifa bàsica limitada a 99 euros
Cesc Núñez (ACN)
Vueling posarà en marxa de manera temporal la ruta aèria entre Barcelona i Madrid del 9 al 22 de febrer amb l’objectiu de reforçar les opcions de mobilitat entre totes dues ciutats. La decisió arriba en plena crisi del transport ferroviari pels accidents de Còrdova i de Gelida. La companyia aèria oferirà dos vols diaris entre setmana i un vol diari els caps de setmana, amb un preu màxim de 99 euros en la tarifa bàsica 'fly light'. Segons la companyia, aquesta operativa puntual busca facilitar els desplaçaments entre dos dels principals centres econòmics i socials de l’Estat.
Entre dilluns i divendres, els vols tindran sortides des de l’aeroport del Prat a les 7.30 h i a les 19.25 h, i des de l’aeroport de Barajas a les 9.25 h i a les 21.20 h. Els caps de setmana, l’operativa es reduirà a un vol diari.
Dissabte, l’avió sortirà de Barcelona a les 7.30 h i tornarà de Madrid a les 9.30 h, mentre que diumenge les sortides seran a les 19.25 h des de Barcelona i a les 21.30 h des de Madrid.
El director de Xarxa i Estratègia de Vueling, Jordi Pla, ha destacat que la iniciativa pretén “oferir una alternativa addicional que ajudi a cobrir una necessitat existent durant el mes de febrer” i que complementa les connexions actuals del grup IAG entre ambdues ciutats.
