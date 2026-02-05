Bevolutivesportiu
La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
Núria Sala s'ha unit amb els exjugadors d'handbol i de bàsquet per crear una empresa d'assessorament que ajudi als esportistes que comencen la seva carrera i als professionals que estan a punt de deixar de competir
Javier Giraldo
Qui ets quan deixes de ser esportista professional? D’una manera o altra, és la pregunta que tots els esportistes s’hauran de plantejar en algun moment de la seva vida, quan abandonin l’esport i tornin a la ‘vida civil’. Aquest retorn no sempre és fàcil, ni econòmicament ni emocionalment, fins al punt que el 26% dels esportistes professionals pateixen episodis d’ansietat o depressió: aquests esportistes són només un dels objectius de ‘Bevolutive’, el nou projecte empresarial liderat per Iñaki Urdangarin, que compta també amb la presència de l’exbàsquetbolista Ferran Martínez i la solsonina Núria Sala.
En l’àmbit purament esportiu, ‘Bevolutive’ es desplega en tres fronts: “l’etapa anterior a l’elit, l’elit i la postelit”, explica Sala, directora estratègica de la nova firma, que acaba de complir els seus primers set mesos de vida i que persegueix donar cobertura, ajuda i assessorament no només als esportistes en actiu, sinó també als que intenten ser-ho, així com a empreses i corporacions no directament vinculades al món de l’esport.
Les exigències de l’esport, en canvi, obliguen a una aproximació especial. Bevolutive promet tenir cura de l’esportista des dels seus primers passos, en aquestes tres fases batejades com a ‘Fortalesa’ (per als infants i les seves famílies), ‘Dream Team’ (per als ja consolidats) i ‘Limitless’, per ajudar que aquesta transició de l’esport a la ‘vida real’ no sigui traumàtica.
I ara, què?
“És un aspecte que volem cuidar especialment”, destaca Iñaki Urdangarin, una de les cares visibles del projecte, que desdoblarà la seva activitat diària entre Vitòria i Barcelona per atendre les necessitats de ‘Bevolutive’.
“A més, creiem que seria convenient que existís un cert suport institucional perquè els esportistes sàpiguen planificar què faran quan deixin de competir: no els podem deixar sols”.
“Entre altres motius”, afegeix Ferran Martínez, “perquè molts no tenen les eines necessàries per planificar, estudiar i aplicar els conceptes necessaris: no és fàcil per a un esportista pensar en la seva vida posterior a l’esport; no és fàcil gestionar els diners ni gestionar les seves emocions. Tots ens hem enfrontat a aquell moment de ‘i ara, què?’ De fet, molts prefereixen ni pensar-hi per no afrontar una reflexió que sol ser molt dura”.
El pas més difícil
“A Espanya hi ha 6.268 esportistes d’alt nivell”, recorda, per la seva banda, Iñaki Saltor, un dels fundadors de ‘Bevolutive’. “I no tots tenen aquesta xarxa de suport, de planificació, per saber com i en quines condicions viuran un cop retirats. Es tracta, per descomptat, de gestionar les finances, però també de tenir clar a què es volen dedicar, en quines condicions, i evitar aquest buit que tots senten en deixar de competir”.
Més enllà de la retirada dels professionals, Bevolutive neix amb la idea de tenir cura també dels més joves. El programa ‘Fortalesa’ està dissenyat per a esportistes d’entre quatre i 17 anys, i per a les seves famílies. “Posarem en marxa tallers perquè els joves i les seves famílies sàpiguen gestionar les emocions del dia a dia de l’esport”, subratlla Sala.
“No és una cosa fàcil, ni solem tenir les eines necessàries per fer-ho”, insisteix. Els testimonis del pare de Ricky Rubio, de la mare de Kilian Jornet o del pare de Xavi Hernández en són el millor exemple.
