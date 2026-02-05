Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Estat de Rodalies de Catalunya avui: mateixos serveis i lluny d'una normalitat que pot tardar “dies o setmanes” a tornar

Sobre la vaga de maquinistes, el portaveu de Renfe confia “reconduir” la situació

Diversos passatgers a l'estació de Sants aquest dijous a primera hora del matí

Diversos passatgers a l'estació de Sants aquest dijous a primera hora del matí / ACN

ACN - Gerard Escaich Folch

Barcelona

Rodalies ha començat aquest dijous amb el mateix servei que dimecres, segons ha explicat el portaveu de Renfe Antonio Carmona des de l'estació de Sants. Des de l'operadora anuncien que es poden produir "algunes afectacions" a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa, però que es treballa per donar la "freqüència de serveis" a l'àmbit de Barcelona.

A l'R4 hi ha servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia, en autobús des d'aquesta parada a Martorell Central i des d'aquí a Terrassa Estació del Nord es reprèn el servei en tren. Finalment, de Terrassa Estació del Nord a Manresa els usuaris han de desplaçar-se en autobús.

De cara a la vaga de maquinistes convocada per la setmana que ve, Carmona ha dit que es treballa per oferir uns serveis mínims del 33% i del 66% en hora punta, i que es continua negociant per tal de poder "reconduir" la situació i així oferir el "servei més normal possible".

Ha descartat, però, fer previsions de si el servei habitual es recuperarà en "dies o setmanes".

