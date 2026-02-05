Estat de Rodalies de Catalunya avui: mateixos serveis i lluny d'una normalitat que pot tardar “dies o setmanes” a tornar
Sobre la vaga de maquinistes, el portaveu de Renfe confia “reconduir” la situació
ACN - Gerard Escaich Folch
Rodalies ha començat aquest dijous amb el mateix servei que dimecres, segons ha explicat el portaveu de Renfe Antonio Carmona des de l'estació de Sants. Des de l'operadora anuncien que es poden produir "algunes afectacions" a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa, però que es treballa per donar la "freqüència de serveis" a l'àmbit de Barcelona.
A l'R4 hi ha servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia, en autobús des d'aquesta parada a Martorell Central i des d'aquí a Terrassa Estació del Nord es reprèn el servei en tren. Finalment, de Terrassa Estació del Nord a Manresa els usuaris han de desplaçar-se en autobús.
De cara a la vaga de maquinistes convocada per la setmana que ve, Carmona ha dit que es treballa per oferir uns serveis mínims del 33% i del 66% en hora punta, i que es continua negociant per tal de poder "reconduir" la situació i així oferir el "servei més normal possible".
Ha descartat, però, fer previsions de si el servei habitual es recuperarà en "dies o setmanes".
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar