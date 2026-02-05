Tractorada pagesa cap a Barcelona aquest divendres: sortiran tractors des del Bages i el Berguedà
Revolta Pagesa convoca aquesta acció en defensa del sector i amb motiu del segon aniversari d'aquest moviment
EFE
Agricultors i ramaders del col·lectiu Revolta Pagesa es desplaçaran aquest divendres cap a Barcelona en una tractorada convocada en defensa del sector agrari i amb motiu del segon aniversari d'aquest moviment. Com fa dos anys, els agricultors partiran des de diversos punts de Catalunya, incloses sortides des del Bages i Berguedà, i confluiran al voltant de les 12 hores davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat, situat a la Gran Via de les Corts Catalanes.
En declaracions a EFE, un dels portaveus de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, ha assegurat que, com en altres mobilitzacions, pretenen posar sobre la taula queixes recurrents del sector en els últims anys, com l'excés de burocràcia que s'imposa als agricultors, i continuar la seva protesta contra l'acord entre la UE i el Mercosur, remès pel Parlament Europeu al Tribunal de Justícia de la Unió (TJUE).
Fa dos anys, al voltant de 2.000 tractors van entrar a la capital catalana i van situar els seus tractors al centre de la ciutat per dir prou a la burocràcia, a l'increment de costos i a la competència deslleial. La mobilització de demà pretén ser de caràcter simbòlic, per la qual cosa es preveu que reuneixi al voltant d'un centenar de tractors, tot i que els seus impulsors encara estan organitzant els detalls de la protesta.
Preveuen passar la nit de divendres a Barcelona
El desplaçament d'aquests tractors cap a Barcelona pot provocar problemes en carreteres com l'AP-7, la C-17 o la C-16, en un moment en què la mobilitat és especialment complicada a causa dels problemes a Rodalies.
Els agricultors preveuen passar la nit de divendres a dissabte davant del Departament d'Agricultura, tal com van fer fa dos anys.
Revolta Pagesa ha convocat divendres a la tarda parlaments per donar a conèixer les seves reivindicacions a la ciutadania, un taller d'hort urbà i fins i tot concerts, i preveuen romandre a la capital catalana fins dissabte a la tarda per reivindicar el paper clau del sector agrari i demanar un millor tracte de l'administració.
