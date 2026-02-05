El sector de les telecomunicacions a Manresa recupera el segell local amb el naixement de Floutel
L’equip fundadors de Fibracat, Josep Olivet i Meritxell Bautista, lideren aquest nou projecte que aposta per la proximitat i l'atenció personalitzada davant la desconnexió dels grans operadors.
El mercat de les telecomunicacions ha experimentat una transformació radical en l'última dècada, evolucionant cap a estructures cada vegada més globals i, sovint, impersonals. En aquest context, la gestió de la connectivitat a la llar s'ha convertit freqüentment en un procés burocràtic on l'usuari final perd el contacte directe amb el proveïdor del servei. No obstant això, el panorama a la Catalunya Central es disposa a fer un gir estratègic amb la irrupció de Floutel, un nou operador que neix amb l'objectiu de retornar el vessant humà a la tecnologia.
Josep Olivet i Meritxell Bautista van ser els artífexs de l'expansió de la fibra òptica a Manresa a través de Fibracat, una marca que va marcar un abans i un després en la democratització de l'alta velocitat a la comarca. Després d'un temps allunyats d'aquella gestió, l'equip detecta una pèrdua progressiva de l'esperit de servei proper que havia caracteritzat el model local original. Amb el llançament de Floutel l'11 de novembre del 2025, es pretén omplir el buit deixat per la corporativització del sector i oferir una velocitat real, preus clars i un tracte humà.
“Molts clients ens traslladen que troben a faltar un servei que els entengui i els atengui des d’aquí, i això és exactament el que venim a recuperar”
L’estratègia operativa de Floutel es distancia de les grans estructures corporatives per centrar-se en el que anomenen la "sensació de tenir-ho tot fàcil, ràpid i a casa", un concepte sintetitzat sota el lema de tenir "flou". L'empresa es presenta amb una oferta de serveis que prioritza tres pilars fonamentals:
- Velocitat i fiabilitat: El compromís d'oferir velocitat real sense les limitacions tècniques de les xarxes saturades.
- Claredat tarifària: Una estructura de preus assequibles i sense costos ocults, fugint de la complexitat contractual habitual del sector.
- Proximitat humana: Un servei d'atenció al client que fuig de l'automatització, prometent una interlocució directa i immediata des del propi territori.
Segons la direcció de la companyia, molts clients han expressat durant els darrers anys la necessitat de recuperar un servei que els entengui i els atengui des de la proximitat geogràfica, una mancança que Floutel s'ha proposat corregir de manera prioritària.
Dinamització comunitària i ofertes de llançament
Dins del pla de desplegament a Manresa, Floutel ha dissenyat propostes específiques que busquen incentivar la col·laboració entre els veïns de la ciutat. Una de les peces clau d'aquesta estratègia és el programa “Apadrina el Flou”, una iniciativa de recomanació que ofereix avantatges econòmics i descomptes als usuaris que facilitin l'arribada del servei a familiars o membres de la seva mateixa comunitat.
Aquesta mesura respon a la naturalesa del mercat manresà, on la confiança i la recomanació personal tenen un pes determinant en la presa de decisions. “Si un veí està content amb el servei, la resta ho sabran el mateix dia”, assenyalen els fundadors, destacant la importància de la connexió comunitària en el creixement de la marca.
Disponibilitat del servei
Tot i que el focus principal i l'origen del projecte se situen a la capital del Bages, Floutel neix amb la infraestructura necessària per operar a tota Espanya. No obstant això, és a Manresa i a la Catalunya Central on s'han desplegat les millors condicions de llançament, amb una atenció especialitzada a través dels seus canals directes com el WhatsApp o el telèfon 900 525 523.
L’arribada d’aquest nou operador no només amplia el ventall d'opcions per als consumidors, sinó que planteja un retorn a un model de negoci on la utilitat social i el servei al ciutadà tornen a ser els eixos vertebradors de l'activitat empresarial.
