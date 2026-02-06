Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El BCE manté els tipus d’interès en el 2% per cinquena vegada

El supervisor considera prudent un enfocament centrat en les dades, malgrat els màxims històrics de l’euro davant el dòlar del gener

Christine Lagarde

Christine Lagarde / Boris Roessler/dpa - Arxiu

Jaime Mejías

Barcelona

La inestabilitat del mercat de divises, que ha arribat a empènyer l’euro a màxims des del 2021, no va ser prou pretext perquè el Banc Central Europeu (BCE) relaxi la seva política monetària. L’organisme presidit per Christine Lagarde va decidir, per cinquena reunió consecutiva, mantenir els tipus d’interès en el 2%, amb les xifres d’inflació de finals del 2025 lleugerament moderades i les bones projeccions de creixement del PIB. Així consideraven que passaria pràcticament tots els analistes macroeconòmics, apuntant que el BCE no es deixaria portar per la recent fortalesa de la divisa comunitària, perpetuant el seu enfocament "reunió per reunió" i fidel a les indicacions procedents de les dades per marcar el rumb monetari de l’eurozona.

"L’economia continua mostrant resistència en un entorn mundial difícil. El baix nivell d’atur, els sòlids balanços del sector privat, la gradual posada en marxa de la despesa pública en defensa i infraestructures i els efectes favorables de les anteriors baixades dels tipus d’interès estan sustentant el creixement", va argumentar el BCE en un comunicat adjunt a la seva decisió. "Alhora", va destacar la institució, "les perspectives segueixen sent incertes, degut en particular a la contínua incertesa en matèria de política comercial mundial i a les tensions geopolítiques".

Notícies relacionades

En roda de premsa, Lagarde va considerar que un dels riscos més grans que esperen l’eurozona en l’horitzó és "un entorn global volàtil en l’àmbit polític".

