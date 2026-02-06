Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La borrasca Leonardo obliga Seat a suspendre el torn de dissabte al matí per falta de subministraments

Els sindicats calculen que es deixaran de fabricar 330 vehicles dels 10.300 previstos per a aquesta setmana

Vehicles aparcats a la planta de Seat a Martorell

Vehicles aparcats a la planta de Seat a Martorell / Àlex Recolons

ACN

Martorell

Seat ha cancel·lat el torn de fabricació d'automòbils de dissabte al matí a la fàbrica de Martorell per la manca de subministrament de peces que ha provocat la borrasca Leonardo al sud d'Espanya, segons han explicat a l'ACN fonts de la companyia. El fenomen meteorològic ha obligat a tancar l'estret de Gibraltar i el port i l'aeroport de Tànger, i això ha fet que no arribin provisions de cablejat elèctric del Marroc necessàries per a l'encadellat dels vehicles.

En una entrevista a TVE, Jordi Roque, membre de la UGT del Comitè Intercentres de Seat, ha explicat que aquesta setmana estava previst que es fabriquessin 10.300 cotxes, dels quals se'n deixaran de fabricar 330.

