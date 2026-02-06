La borrasca Leonardo obliga Seat a suspendre el torn de dissabte al matí per falta de subministraments
Els sindicats calculen que es deixaran de fabricar 330 vehicles dels 10.300 previstos per a aquesta setmana
ACN
Martorell
Seat ha cancel·lat el torn de fabricació d'automòbils de dissabte al matí a la fàbrica de Martorell per la manca de subministrament de peces que ha provocat la borrasca Leonardo al sud d'Espanya, segons han explicat a l'ACN fonts de la companyia. El fenomen meteorològic ha obligat a tancar l'estret de Gibraltar i el port i l'aeroport de Tànger, i això ha fet que no arribin provisions de cablejat elèctric del Marroc necessàries per a l'encadellat dels vehicles.
En una entrevista a TVE, Jordi Roque, membre de la UGT del Comitè Intercentres de Seat, ha explicat que aquesta setmana estava previst que es fabriquessin 10.300 cotxes, dels quals se'n deixaran de fabricar 330.
- Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa