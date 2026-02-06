La gran banca espanyola fulmina rècords: guanya 34.000 milions el 2025, un 7% més
Els sis gegants del sistema bancari espanyol aconsegueixen xifres històriques, amb el Santander i el BBVA al capdavant, i eleven el seu benefici conjunt un 7% malgrat l’entorn dels tipus
Monique Zamora Vigneault
L’època daurada de la banca suma un altre capítol i continua batent rècord rere rècord. Els cinc gegants del sector bancari espanyol: el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Unicaja i Bankinter, van tancar el 2025 amb un benefici conjunt proper als 34.000 milions d’euros. Amb aquestes xifres, les entitats financeres han consolidat la seva ratxa de rendibilitat més gran en l’última dècada, cosa que implica una alça del 7% respecte a l’any anterior. A més, els protagonistes del sector ho han fet en un entorn de tipus d’interès més restrictiu que fa un any.
En el conjunt del 2024, les entitats financeres més grans del país han assolit 34.000 milions d’euros al caliu d’una millora en la seva resiliència operativa i la capacitat. El Banco Santander ha tornat a repetir com el banc que encapçala el llistó, ja que va guanyar 14.101 milions d’euros al llarg de l’últim exercici, batent així el seu propi rècord en la història recent, gràcies a l’impuls del Brasil i els Estats Units. La rendibilitat de l’entitat càntabre que presideix Ana Botín va millorar un 12% la seva rendibilitat i representa prop de la meitat del benefici de la gran banca espanyola –un 41,5%–.
El següent ha sigut el BBVA, que –malgrat la punxada de l’operació pública d’adquisició (OPA) sobre el Banc Sabadell–, també ha aconseguit una fita històrica de 10.511 milions d’euros cosa que implica una millora del 4,3%. El pes del BBVA també és notable, i és un 30,9% dels grans jugadors del sector. Darrere d’aquestes dues entitats se situa CaixaBank, prestamista que va representar un 17,3% dels guanys aquest any amb un benefici net de 5.891 milions d’euros. Els últims tres, en ordre, han sigut el Banc Sabadell que va millorar la seva solvència en un any marcat per l’OPA tot i que el seu benefici es va reduir lleugerament fins als 1.775 milions d’euros, degut en gran manera per la falta d’ingressos extraordinaris. Bankinter, per la seva banda, va aconseguir 1.090 milions d’euros i Unicaja també va registrar una alça de doble dígit fins als 632 milions.
La banca vola en borsa
Les millores no només s’observen en el balanç, sinó en l’èxit borsari. Les sis entitats financeres considerades els grans jugadors del nucli bancari han sumat un any amb alces del doble dígit. El Santander torna a estar per davant en termes borsaris, ja que l’entitat ha duplicat el seu valor en els últims dotze mesos, amb una alça del 140% a la Borsa de Madrid. El BBVA no es troba tan lluny, amb una revalorització del 120% des de principis del 2025, que es redueixen lleugerament després de l’ensopegada del banc aquest dijous. El segueixen Unicaja (+113%), CaixaBank (+110%), Bankinter (+88%) i el Banc Sabadell (+65%).
