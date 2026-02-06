La fira de l’audiovisual més gran del món
El congrés tecnològic ISE torna a batre rècord i tanca amb més de 92.000 assistents
L’esdeveniment capta un 8% més de públic que l’any anterior, en una edició marcada per la IA, la robòtica i els esdeveniments en directe
Mike Blackman (ISE): «El nostre objectiu ja no és mostrar cap on va la indústria, sinó començar a influir-hi»
Paula Clemente
La van anunciar com l’edició més important fins ara, i, amb les portes ja tancades, han pogut confirmar la més gran. Aquest any han passat per l’Integrated Systems Europe (ISE), el congrés professional més gran dedicat a la indústria audiovisual que se celebra al món, 92.170 persones. Això són un 8% més que en l’esdeveniment del 2025, una taxa de creixement que se suma a la de la superfície ocupada (101.000 metres quadrats, un 10% més que altres anys) o al d’empreses expositores (1.700, un altre 6% més). Fins i tot la participació d’ empreses catalanes ha pujat fins a vorejar les 90, també un 5% més.
«És un ISE que ha anat més enllà: més enllà de les expectatives, més enllà en mida i més enllà del que crèiem que era possible», ha expressat Mike Blackman, director general d’aquest esdeveniment que coorganitzen Avixa i Cedia, en la roda de premsa de tancament d’aquest esdeveniment. «Acabo amb la sensació que la indústria s’està movent junta i amb confiança i ambició», ha afegit, resumint els quatre dies d’esdeveniment en «creixement en escala, en idees i en els fonaments» que estan posant de cara al futur.
Aquesta edició del congrés ha confirmat que la intel·ligència artificial (IA) s’està incorporant de forma massiva en la indústria audiovisual, tant per agilitar processos i manejar millor els grans volums d’arxius amb què es treballa en aquest sector, com per a la producció ‘per se’ de continguts. També ha posat de manifest l’auge de la robòtica, com una de les palanques de creixement del sector. Es pot portar a les càmeres, cosa que aconsegueix millors resultats en segons quins rodatges, però també a l’ús de drons per gravar o com a eines d’il·luminació, per exemple.
Un fòrum per a inversors que es va celebrar el primer dia del simposi també va apuntar cap a l’‘àudio’ com una àrea en auge dins d’aquest sector. El missatge és que fins ara la majoria d’inversió corporativa se n’anava a equips amb els quals suportar o exhibir el contingut audiovisual i que s’ha començat a detectar cert transvasament cap a solucions o productes només sonors.
Esdeveniments en directe
De les decisions que ha pres ISE aquest any es dedueix, així mateix, queels esdeveniments en directe i la creació de continguts per si mateix guanyaran cada vegada més pes en la indústria. La fira ha dedicat per primera vegada un pavelló que fins ara no utilitzava aquest tipus de qüestions: videojocs, festivals, innovació televisiva...
En un dels reservats d’aquesta zona anomenada Spark, el Clúster de l’Audiovisual de Catalunya va organitzar una taula rodona junt amb dos directius de la indústria audiovisual britànica (la més important d’Europa) que va servir per creuar coneixements, sobretot relacionats amb el Catalunya Media City, un projecte per convertir la zona de les Tres Xemeneies de Barcelona en una infraestructura enterament dedicada a aquesta indústria.
El pla és que aquest lloc tingui laboratoris d’innovació, espais per a empreses i un espai d’exhibició enorme. Això últim cobra especial sentit després de denunciar, la delegació del Regne Unit, que és una cosa que haurien fet diferent si tornessin a construir el seu Media City o el seu CoStar National Lab (assegurar-se que hi ha més espais on exhibir l’art que allà es crea), i després de coincidir, els portaveus locals, que és una cosa que efectivament falta a Catalunya.
Balanç de la fira
Tasques pendents n’hi ha unes quantes, tal com constaten aquest tipus de converses allotjades a l’ISE any rere any, però oportunitats, també. «Aquesta edició de l’ISE ha sigut importantíssima per a l’ecosistema audiovisual català», confirma Miquel Rutllant, president del Clúster Audiovisual de Catalunya, que s’aferra a les impressions compartides per aquells que han tingut estand, d’una banda, i per això han obtingut dels assistents, de l’altra. Els primers els diuen que han rebut «moltíssimes visites», de «molta qualitat» i que senten que se’ls han obert «moltes oportunitats de vendes». Els segons, que «la qualitat de la fira ha sigut altíssima».
L’última prova que deixa l’ISE 2026 que la relació amb Barcelona és igualment important per a ells és l’anunci que el congrés obrirà una fundació publicoprivada a la ciutat per estrènyer encara més els seus llaços amb ella i empènyer-la també a convertir-se en capital europea de referència en aquesta indústria. Ho farà amb programes d’innovació, formació i obra social més enllà d’aquest esdeveniment anual que ja suposa un impacte econòmic a la ciutat de més de 500 milions d’euros.
