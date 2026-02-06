Nova negociació frustrada
Finalitza sense acord la tercera ronda de contactes amb els sindicats ferroviaris: l’amenaça de vaga dilluns s’acosta
DIRECTE | Última hora de la situació a Rodalies
Monique Zamora Vigneault
La tercera reunió entre Transports i els representants dels treballadors no ha donat fruits. El ministre de Transport i Mobilitat, Óscar Puente, ha tornat a reunir-se –per tercera jornada consecutiva– amb el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (SEMAF) i diversos membres dels sindicats (UGT, CCOO) per intentar contenir la vaga ferroviària prevista a partir de dilluns que ve.
L’últim dia de diàleg ha finalitzat sense arribar a un acord entre els sindicats i el Govern, mentre corre el rellotge. L’aturada de trànsit ferroviari previst afectarà la totalitat del servei de Renfe, Ouigo, Iryo entre el 9 i l’11 de febrer i també contagiarà el transport de mercaderies. Les companyies privades de transport, Transervi, Redalsa, Medway i Captrain són entre les empreses afectades per la vaga.
Els sindicats han exposat que encara falta camí per recórrer per suspendre l’aturada del trànsit i que els avenços des del Govern no han sigut suficients per desconvocar les manifestacions. Més enllà d’exigir més garanties de seguretat, els sindicats han demanat responsabilitat penal per a les persones encarregades de garantir la seguretat de la xarxa.
Fonts del Ministeri de Transports han informat que tornaran a reprendre el diàleg al llarg del cap de setmana i que el to ha sigut «constructiva». «Ens mantindrem sempre a la taula de negociació i continuarem treballant, junt amb els representants dels treballadors, per arribar a un acord». Els sindicats, per la seva banda, reivindiquen més inversió en la seguretat de la xarxa després dels tràgics accidents a Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona).
La tercera cita entre el Govern i els sindicats ha comptat amb l’assistència dels alts càrrecs del gestor ferroviari, Adif, i Renfe que han sigut present al llarg de la setmana. El president d’Adif, Pedro Marco, així com el seu homòleg de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, es reuneixen per buscar un terreny mitjà amb els representants dels treballadors.
El descontentament dels maquinistes els ha portat als carrers al llarg de la setmana. Els sindicats convocants han mantingut manifestacions amb més de 2.000 treballadors al llarg de la setmana, segons les mateixes estimacions de les entitats, a mesura que reclamen més inversió en la seguretat de la xarxa ferroviària.
