El tram de l'R4 a Gelida ja té el certificat d'Adif per i ja hi circulen trens de mercaderies
Els combois de passatgers encara no tenen llum verda i Renfe haurà de fer marxes lentes per comprovar l'estat de la via
El tram de l'R4 a Gelida ja té el certificat d'Adif que permet la circulació de trens i, de fet, ja hi passen trens de mercaderies, segons han apuntat fonts del gestor de la infraestructura. De fet, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha indicat en declaracions als mitjans que les obres en aquesta zona "han finalitzat".
Per ara, però, encara no hi passen trens de passatgers, perquè Renfe haurà de fer "marxes exploratòries i marxes blanques". De moment, des del Govern eviten fer precisions temporals sobre quan es podria restablir la circulació de passatgers en aquest tram, una situació que també es veu impactada per la vaga de Renfe.
