Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desnonament bloc 8Incendi a ManresaVaga de maquinistesPremis GaudíCarnavalFesta dels TraginersBaxi Manresa
instagramlinkedin

Vaga

Els sindicats ferroviaris desconvoquen la vaga a partir de demà després d’arribar a un acord amb Transports

CCOO, UGT i Semaf, els sindicats majoritaris, han informat de la notícia al costat del ministeri, per la qual cosa la vaga no continuarà ni dimarts ni dimecres

Piquet informatiu de CCOO durant la primera jornada de la vaga ferroviària, a l’estació de tren Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, el 9 de febrer del 2026

Piquet informatiu de CCOO durant la primera jornada de la vaga ferroviària, a l’estació de tren Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, el 9 de febrer del 2026 / Jesús Hellín - Europa Press

Jaime Mejías

Els sindicats majoritaris del sector ferroviari –Semaf, UGT i CCOO– han acordat amb el Ministeri de Transports la desconvocatòria de la vaga ferroviària a partir de demà, després d’haver arribat a un acord en la negociació que mantenien des de la setmana passada. Aquest dilluns tenia lloc la quarta reunió, després de tres trobades bilaterals que van acabar sense arribar a bon port.

Fonts del Ministeri de Transports han confirmat la notícia, i han afirmat que «subscriuen per complet les declaracions dels representants dels treballadors per validar aquest acord important». Els mateixos sindicats han qualificat l’acord d’històric, i han detallat que inclou «millores en inversió, manteniment i personal».

«El Ministeri de Transports reconeix la voluntat de diàleg que han mantingut especialment els sindicats durant la negociació i ens felicitem per la capacitat d’acord i de consens en benefici sempre del nostre sistema ferroviari», han afirmat, afegint que durant la tarda sortiran a la llum els detalls de l’acord.

Notícies relacionades i més

Els comitès generals de Renfe i Adif hauran ara de ratificar la desconvocatòria de la vaga. En el moment en què es compleixi aquest tràmit, la desconvocatòria serà efectiva, tal com ha detallat en nom dels tres sindicats el secretari general de Semaf, Diego Martín.

TEMES

  1. Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
  2. Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
  3. «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
  4. Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
  5. Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
  6. Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
  7. La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
  8. Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell

Eufòria per la suspensió del desnonament del bloc 8 de Manresa

Eufòria per la suspensió del desnonament del bloc 8 de Manresa

El PSOE no fa cap autocrítica després de la seva patacada a l’Aragó i consagra Pilar Alegría com a líder regional

El PSOE no fa cap autocrítica després de la seva patacada a l’Aragó i consagra Pilar Alegría com a líder regional

Per què ara no hi ha busos i trens llançadora a l’R4 del Bages, però hi tornaran quan s'acabi la vaga?

Per què ara no hi ha busos i trens llançadora a l’R4 del Bages, però hi tornaran quan s'acabi la vaga?

L'alcalde de Manresa celebra a suspensió del desnonament i acusa la propietat d'especular amb la venda

L'alcalde de Manresa celebra a suspensió del desnonament i acusa la propietat d'especular amb la venda

Vols participar en un estudi sobre la salut mental dels joves?

Vols participar en un estudi sobre la salut mental dels joves?

Marc Aloy, sobre els propietaris del Bloc 8 ocupat per la PAHC: "Durant anys han desatès les responsabilitats"

Marc Aloy, sobre els propietaris del Bloc 8 ocupat per la PAHC: "Durant anys han desatès les responsabilitats"

Bernat Sellés, esquí de fons: «Les pistes de la Cerdanya han sigut el pati de casa meva»

Bernat Sellés, esquí de fons: «Les pistes de la Cerdanya han sigut el pati de casa meva»

Els sindicats ferroviaris desconvoquen la vaga a partir de demà després d’arribar a un acord amb Transports

Els sindicats ferroviaris desconvoquen la vaga a partir de demà després d’arribar a un acord amb Transports
Tracking Pixel Contents