La vaga del sector ferroviari comença sense complir-se tots els serveis mínims programats
Renfe recomana utilitzar transports alternatius
ACN
La vaga del sector ferroviari ha començat aquest dilluns sense complir-se tots els serveis mínims programats, segons han confirmat fonts de Renfe a l'ACN. Davant les "afectacions" provocades per l'aturada, la companyia recomana utilitzar transports alternatius. A l'estació de renfe a Manresa els serveis mínims de la vaga de maquinistes es compleixen però amb retard.
A les 7 del matí no havia sortit cap tren, ni tampoc cap autobús, i l'estació estava plena de gent que reclamava informació. Una informació que el personal de Renfe present a l'estació no tenia.De fet, han hagut d'anar a preguntar als maquinistes a quina hora tenien prevista la sortida.
Les pantalles d'informació estan permanentment en negre. Finalment, el primer tren, previst a les 6:58 hores ha sortit amb 20 minuts de retard. Poca estona després n'ha sortit un segon, aquest pràcticament buit. A dos quarts de vuit han començat a arribar autobusos, un servei que inicialment no estava previst.
Mostra del caos que s'ha viscut aquest matí a l'estació de Manresa és que quan hi havia un bus mig ple de gent i a punt de sortir, s'ha anunciat un nou tren. S'ha fet baixar la gent del bus i tothom de pressa cap al tren. La desinformació regna en aquest primer dia de vaga a la capital del Bages. Com ens deia el Sergi, professor a un institut de Sabadell, "cal prendre-s'ho amb estoïcisme".
La d'aquest dilluns és la primera de tres jornades de vaga per reclamar més personal i mesures de seguretat a les vies, tot i que es mantenen obertes les vies de negociació amb el Ministeri de Transports. L'aturada ha estat convocada després dels accidents mortals d'Adamuz i Gelida i de dues setmanes de cos ferroviari a Rodalies. La convocatòria apel·la més de mil maquinistes a Catalunya i també inclou el personal d'intervenció, estacions, centres de gestió o administració.
L'R3 esquiva la vaga de maquinistes
Els passatgers de l'R3 han esquivat la vaga. El motiu és que aquesta línia ja funciona completament amb servei alternatiu per carretera. Sigui des de fa mesos, per les obres de desdoblament de la via fins a Vic, o arran del caos ferroviari provocat per l'accident de Gelida, els passatgers ja tenen l'autobús com el mitjà de transport habitual. En termes generals, els usuaris estan resignats amb el servei, tot i que aquest dilluns sense previ avís s'ha canviat algun dels horaris a què ja estaven avesats i això ha provocat retards. "La Renfe és millor companyia de busos que no de trens", ha dit la Sígfrid, una de les usuàries.
UGT assegura que s'estan complint els serveis mínims
UGT assegura que s'estan complint els serveis mínims programats durant la vaga i defensa que la xifra de trens suprimits a primera hora del matí és "totalment anecdòtica". El responsable d'UGT de Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, ha defensat que la jornada ha arrencat "bé" i avança que el seguiment de l'aturada és "molt elevat".
En declaracions als mitjans des de l'estació de Sants, ha defensat que "internament" el col·lectiu "té clar que és un dia pel ferrocarril" i ha reiterat que volen fer la seva feina "amb garanties". Segons el representant del sindicat, aquest cap de setmana "no s'ha avançat" en les negociacions amb el Ministeri de Transports i aquest dilluns hi ha noves reunions.
