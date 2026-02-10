L'empresa familiar catalana Aqua Resmat inaugura la seva nova seu central a Sallent
Les instal·lacions, en funcionament des de fa un any però ara ja cent per cent operatives, ocupen 13.000 metres quadrats al polígon Plans de la Sala i han suposat una inversió de set milions d'euros
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha inaugurat oficialment aquest migdia al polígon Plans de la Sala de Sallent la nova seu central de l'empresa dedicada a la depuració i reciclatge d'aigües Aqua Resmat, en un acte que aplegat més de 150 persones entre clients, proveïdors i representants del teixit empresarial del territori. La companyia, del grup MTA (Martí Tractament d'Aigües), que enguany celebra el seu 65è aniversari, dona feina a trenta-cinc persones i factura anualment uns 8 milions d'euros, segons ha explicat el conseller delegat del grup, Sergi Martí.
La nova nau, de 6.000 metres quadrats en una parcel·la de 13.000 metres quadrats, complementa les instal·lacions de l'empresa a Montornès del Vallès i Valdemoro (Madrid) i pretén consolidar la companyia com a referent del sector de tractaments i depuració d'aigües a Catalunya, Espanya, Andorra, Portugal i també a escala internacional.
La inauguració, que també han presidit l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i Josep Ginesta, secretari de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, ha permès descobrir les modernes instal·lacions d'una empresa que concentra a Sallent tota la seva operativa, abans repartida entre Montmeló i Artés, on el grup ha tingut activitat durant tres dècades. Aqua Resmat, que enguany celebra el seu trentè aniversari (després de la fusió de Resmat i Aqua Ambient) opera als Plans de la Sala des de fa ja un any, però no és fins aquest 2026 que la factoria està treballant plenament al cent per cent de la seva capacitat.
El grup MTA, en el qual treballen 200 persones i que factura 30 milions d'euros anuals, està integrat per les empreses Aquat Resmat, Stenco, Training Industrial, Agua Pur, Aqua Ambient i Resmat, totes vinculades al tractament de l'aigua, amb anàlisis, solucions, equips i formació per estalviar i gestionar l'aigua d'una manera eficient.
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha destacat que la inauguració de la nova seu d’Aqua Resmat “és una aposta clara pel futur industrial de la comarca del Bages i del país ja que és una inversió estratègica de 7 milions d’euros i molt metres quadrats destinats a l’activitat i la innovació”. En aquest sentit, el conseller ha explicat que la nova seu està ubicada en sòl industrial desenvolupat per l’Incasòl i ha assegurat que “és un bon exemple del que volem com a país: polígons ben planificats, empreses que arrelen al territori i col·laboració entre el sector públic i el privat per generar activitat econòmica, ocupació de qualitat i valor afegit”.
Per la seva part, l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha dit que “per a Sallent, la implantació d’aquesta nova seu d’Aqua Resmat té un valor estratègic molt important”. En aquest sentit, també ha apuntat que “apostar per un projecte industrial com aquest vol dir apostar per un model econòmic diversificat, modern i competitiu. Vol dir crear activitat, ocupació qualificada, coneixement i oportunitats. I vol dir també, reforçar un teixit industrial que sumi, que arreli i que pensi a llarg termini”.
Durant la inauguració, el CEO del Grup MTA, Sergi Martí, ha destacat que “avui no inaugurem només unes noves instal·lacions, sinó una nova etapa”, i ha subratllat que el projecte d’Aqua Resmat respon a "una visió industrial de llarg recorregut, arrelada al territori i orientada al futur". “Parlar d’aigua és parlar de resiliència, de reutilització i de corresponsabilitat. La depuració i el reciclatge de l’aigua ja no són opcions, sinó eines imprescindibles per adaptar-nos a un context marcat pel canvi climàtic i les sequeres”, ha afirmat. Martí també ha posat en valor l’aposta per la producció local, la tecnologia pròpia i la generació d’ocupació qualificada, tot remarcant que “no deslocalitzar, sinó arrelar, forma part del nostre compromís com a empresa industrial”.
Per la seva banda, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, s'ha referit a Aqua Resmat, el grup MTA i l'empresa Stenco, de la família Martí, com “un exemple clar de com les pimes poden créixer, invertir i innovar sense perdre l’arrelament al territori, fent possible el miracle de fer perviure en el temps un projecte empresarial superant tots els obstacles i generant llocs de treball i riquesa”. Així mateix, ha subratllat que aquest grup empresarial ha evolucionat fins a convertir-se en un referent estatal del sector “demostrant que la trajectòria, la digitalització, la formació, la innovació constant i el compromís amb la sostenibilitat són claus per guanyar dimensió i competitivitat”.
