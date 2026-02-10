L'empresa de Manresa Sentiment Casaments, premiada als Wedding Award
La societat es dedica a oficiar cerimònies
Regió7
Manresa
La plataforma especialitzada en el sector nupcial Bodas.net ha reconegut la manresana Sentiment Casaments en els Wedding Awards 2026, premis que es basen en les opinions positives de les parelles recentment casades. Sentiment Casaments ha estat premiada en la categoria Oficiants de Cerimònies.
Durant el 2025, es van publicar més de 85.000 ressenyes verificades per a les més de 62.000 empreses registrades a Bodas.net. Per optar al premi, cal obtenir com a mínim 7 ressenyes amb una puntuació mitjana de 4,75 sobre 5, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2025. Les parelles són les que escullen les empreses guanyadores, tot valorant el grau de satisfacció amb l’experiència viscuda i la confiança transmesa pels professionals.
