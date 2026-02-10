Obre a Vilanova del Camí el primer supermercat Spar nascut de l'acord entre Transgourmet i el grup Llobet
La botiga, situada al carrer Maria Aurèlia Capmany, té una sala de vendes de 390 m2 i dona feina a sis persones
EFE
L'empresa Transgourmet Ibérica, propietat del grup suís Transgourmet, ha inaugurat a Vilanova del Camí (Anoia) el primer supermercat Spar fruit de l'acord amb el grup de distribució local Llobet, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat. L'aliança, signada l'abril del 2025, va convertir Transgourmet en proveïdor principal dels centres d'aquesta empresa familiar amb seu a Sant Fruitós de Bages.
A més, l'acord preveia convertir en Spar alguns dels actuals supermercats Llobet, com en aquest cas, i obrir més botigues sota la marca Spar. El nou establiment "marca el retorn de Spar a la zona i l'inici d'una nova etapa d'expansió a la Catalunya Central, territori en què Transgourmet Ibérica opera amb llicència d'explotació d'aquesta ensenya", segons detalla la companyia.
La botiga, situada al carrer Maria Aurèlia Capmany 15, de Vilanova del Camí, compta amb una sala de vendes de 390 m2 i dona feina a sis persones.
