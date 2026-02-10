Seat deixarà de pagar des de demà els aranzels addicionals del 20,7 % del Cupra Tavascan
La companyia es compromet a vendre el model a un preu mínim, a limitar els volums d'importació i a invertir a la UE
La Comissió Europea ha anunciat aquest dimarts que retira els aranzels al Cupra Tavascan de Seat, dissenyat a Barcelona i que la companyia produeix a Anhui, a la Xina. Des del novembre del 2024, Brussel·les aplicava al model elèctric l'aranzel comú del 10% i un 20,7% addicional. El Grup Volkswagen havia reclamat reiteradament una solució pel Cupra Tavascan i la Comissió Europea es va obrir a negociar el desembre passat. Segons ha comunicat l'executiu comunitari, els gravàmens es retiraran a canvi que Seat vengui el model a "un preu mínim", limiti els volums d'importació i inverteixi en "projectes relacionats amb els vehicles elèctrics de bateria" a la UE.
La retirada de l'aranzel del 20,7% -que situa el que haurà de pagar la companyia en el 10%- es començarà a aplicar a partir d'aquest dimecres, dia 11 de febrer. "Volkswagen podrà exportar el seu model Cupra Tavascan a la UE a un preu igual o superior al preu mínim d’importació proposat i quedarà exempt dels drets compensatoris imposats a les importacions de vehicles elèctrics de bateria (BEV) procedents de la Xina", ha comunicat la Comissió Europea.
El preu mínim pactat no s'ha fet públic, però Brussel·les ha determinat, després d'analitzar la proposta feta pel Grup Volkswagen pel Tavascan, que "no perjudicarà la indústria de la UE". "A més de vendre a un preu mínim d’importació, Volkswagen s'ha compromès a limitar els volums d’importació i a invertir en projectes significatius relacionats amb els BEV a la UE amb fites clarament definides, donant suport a l’estratègia industrial de la UE i incentivant el compliment dels objectius europeus de transició climàtica", ha afegit l'executiu comunitari.
Seat havia alertat en diverses ocasions els últims mesos que els aranzels imposats per la UE "posen en risc" la marca de Cupra i el futur de "tota la companyia". El president interí de Seat, Markus Haupt, va assegurar a finals de juliol durant una visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la planta que l'empresa té a Anhui que les negociacions amb la Comissió Europea pels gravàmens addicionals estaven "a la recta final".
Aleshores, Illa va demanar a Brussel·les que tingués present "la singularitat i la particularitat" del model. La companyia ha defensat fins ara que els aranzels ataquen "greument" la seva viabilitat i que el seu cas no és el mateix que el d'empreses xineses que produeixen cotxes a la Xina, ja que el disseny i desenvolupament del seu producte és "íntegrament europeu".
Reacció de Seat
Des de Seat i Cupra han celebrat la decisió de la Comissió Europea, remarcant que el Tavascan és un "projecte europeu, dissenyat i desenvolupat a Europa i produït a la Xina per una filial participada majoritàriament per Volkswagen". Segons la companyia, el Tavascan és "un model clau per a la marca i un pilar del compromís de la companyia amb l'electrificació".
Seat havia d'aplicar un aranzel total del 30,7% -el 20,7% addicional establert per la CE i el 10% comú- des de l'1 de novembre del 2024, cosa que havia tingut un "impacte significatiu" en els resultats de Seat l'any passat. Malgrat això, la companyia diu que mai ha repercutit els aranzels al preu del Tavascan.
