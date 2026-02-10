El servei de Rodalies funciona amb el 80% de l'oferta programada i "afectacions" a totes les línies
Es produeixen retards sobretot a l'R2 sud i hi ha hagut supressions d'alguns trens
ACN
El servei de Rodalies funciona aquest dimarts al matí amb el 80% de l'oferta programada, segons han indicat a l'ACN fonts de Renfe. La companyia assegura que, "derivat de la desconvocatòria de vaga", s'estan produint "afectacions" a l'inici del servei a totes les línies. De fet, hi ha hagut supressions d'alguns trens i la incidència es nota especialment a l'R1, l'R4 i l'R2 sud, que és la que acumula més retards.
Els sindicats majoritaris del sector ferroviari van desconvocar la vaga prevista per dimarts i dimecres, després d'arribar a un acord amb el Ministeri de Transports. D'altra banda, Rodalies continua funcionant amb trams tallats que es cobreixen amb autobusos per carretera. Això passa a l'R,15, l'R4, l'RL4, l'R7, l'R8 i l'R3.
