La UEA tanca el 2025 amb 180 hores en formació i 211 alumnes
La patronal anoienca lamenta que moltes empreses de la comarca no facin ús del crèdit de formació que posa a disposició la FUNDAE
Redacció
La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) ha impulsat durant el 2025 diverses accions formatives que han permès formar un total de 211 alumnes, amb 180 hores de formació, adreçades principalment a professionals, comandaments intermedis i l’empresariat de l’Anoia. L’oferta formativa ha abordat àmbits com la gestió empresarial, la intel·ligència artificial aplicada, Excel avançat, la facturació electrònica Verifactu, eines com Canva o LinkedIn, la comunicació persuasiva per resoldre conflictes, parlar en públic, gestió pràctica dels residus industrials, gestió de la producció i incentius i retribució variable, entre d’altres. També s’han desenvolupat diverses formacions dins les empreses segons les seves necessitats.
La patronal destaca, però, que «moltes empreses encara no fan ús del crèdit de formació de la FUNDAE, malgrat disposar d’aquest recurs per formar els seus equips amb un cost nul o molt reduït». Una situació que «evidencia la necessitat de seguir sensibilitzant i acompanyant les empreses perquè aprofitin al màxim les eines disponibles en matèria de formació i talent que ofereix l’administració», diu la UEA en un comunicat.
Segons Fundae –Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-, que és l’entitat col·laboradora i de suport tècnic del SEPE en matèria de formació al treball, Catalunya tenia el 2022 un crèdit assignat de 233.492.814 milions, i d’aquest crèdit, 118,5 milions d’euros per finançar accions formatives bonificades, un 50,7% del pressupost real.
«Una dada preocupant»
Segons el president de la patronal anoienca, Joan Mateu, «aquesta és una dada preocupant, ja que els fons no utilitzats es perden, només es poden reservar durant dos anys, fet que suposa una pèrdua d’oportunitats per a les empreses i per al desenvolupament del seu talent. Cal reforçar la informació i l’acompanyament a les empreses perquè puguin beneficiar-se d’aquests recursos que provenen de les seves pròpies cotitzacions». Mateu afegeix que «la formació bonificada és clau per fomentar la innovació i retenir el talent dins del territori, especialment en sectors amb més dificultats per trobar perfils qualificats».
La UEA ja està treballant en la nova oferta formativa del 2026, «amb la voluntat de seguir ampliant continguts, anticipar nous reptes i donar resposta a les demandes del teixit empresarial i de les persones treballadores de la comarca. Tota l’oferta formativa es pot consultar a la pàgina web www.uea.cat/formacio.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000