UGT demana que les empreses potenciïn la prevenció de riscos laborals
El secretari de Sanitat de la Federació de Serveis Públics del sindicat, José Manuel Domínguez, defensa els complements salarials per malaltia o accident laboral perquè els treballadors “puguin mantenir el seu nivell de vida” i no per “incrementar l’absentisme”
El secretari de Sanitat de la UGT Serveis Públics de Catalunya, José Manuel Domínguez, ha demanat en declaracions a Regió7 que les empreses potenciïn la prevenció de riscos laborals com a mesura per reduir les baixes per incapacitat temporal. Ho ha fet després que el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, expliqués al mateix diari que “s’estava generant un efecte crida amb les baixes laborals”, una afirmació sobre la qual Domínguez ha volgut mostrar la seva disconformitat. “Ningú vol estar de baixa. Les clàusules de complement salarial serveixen perquè la gent pugui mantenir el seu nivell de vida, no per incrementar l’absentisme”, ha assegurat
En aquest sentit, el secretari de Sanitat ha argumentat que “els salaris fa anys que pugen per sota de l’IPC, i això és especialment greu tenint en compte l’augment del preu dels aliments i del lloguer”. Per això, ha remarcat la importància que “les persones malaltes, sigui per malaltia comuna o per accident laboral, puguin percebre una retribució similar a la que tenen quan estan treballant”.
Domínguez sí que ha coincidit amb el secretari general de PIMEC a l’hora d’assenyalar el problema de fons: “dotar de més recursos la sanitat pública, reduir les llistes d’espera i garantir tractaments adequats perquè la gent es pugui curar com toca”. A més, ha afegit que no ser atès sempre pels mateixos professionals “trenca el sistema i empitjora els processos de recuperació”. Per tot plegat, considera que el sistema sanitari necessita “una inversió urgent”.
En aquest punt, ha defensat que les empreses “potenciïn la prevenció de riscos laborals i que no tot el pes recaigui sobre la persona treballadora”. Així, proposa que les companyies “adaptin el lloc de treball” per a aquelles persones que per alguna incapacitat ja no puguin exercir la seva tasca, el que seria una recol·locació. “Una persona amb problemes a l’esquena pot ser reubicada en un despatx”, ha exemplificat-
D’altra banda, ha rebutjat la possibilitat que les mútues laborals assumeixin les altes i les baixes, ja que generaria “un conflicte d’interessos estructural”. Sobre aquesta qüestió en l’entrevista, Ginesta s’havia mostrat partidari que les mútues “donin les altes i les baixes no només en els accidents de treball i les malalties professionals, sinó també en les malalties comunes perquè disposen de la infraestructura necessària”. Una altra mesura que proposava per gestionar millor l’absentisme per incapacitat temporal i la pressió assistencial és el paper de les farmàcies.
L’impacte del mal estat del sistema sanitari i de l’infrafinançament sobre els treballadors ha centrat una altra part de les declaracions de Domínguez, que ha posat com a exemple les altes que es donen a persones que porten un any i mig de baixa, el termini màxim que la llei permet per a una incapacitat temporal, sovint sense una revisió mèdica adequada. «Després d’aquest període només hi ha dues opcions: o l’alta mèdica o una incapacitat permanent. Hem arribat a veure casos de persones amb malalties terminals obligades a reincorporar-se a la feina. Això és inadmissible i respon al dèficit de professionals i de recursos», ha lamentat.
Finalment, Domínguez també ha mostrat la seva oposició a atribuir l’augment de les baixes entre la gent jove a una suposada “cultura del treball”. “És cert que la gent jove agafa més la baixa, però estic segur que és perquè tenen problemes reals de salut. Crec que no se’ls ha de culpabilitzar, sinó posar el focus en per què passa això”, ha conclòs.
