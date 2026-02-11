BYD presenta al concessionari Yomovo Ecovolt de Sant Fruitós el nou ATTO 2 DM-i
Es tracta d'un SUV urbà híbrid endollable que reforça l'aposta de la firma xinesa per la mobilitat sostenible al Bages
El concessionari BYD Sant Fruitós de Bages del grup d’automoció Yomovo Ecovolt ha presentat aquest dimecres el model BYD ATTO 2 DM-i, un SUV urbà híbirid endollable que reforça l’aposta de la firma xinesa per a la mobilitat eficient i electrificada al Bages. El nou vehicle, que ofereix fins a 1.000 quilòmetres d’autonomia total, dels quals 90 poden ser en mode 100% elèctric, arriba al mercat amb un preu de sortida de 20.940 euros.
L’acte de presentació ha comptat amb l’assistència del gerent de BYD Yomovo Ecovolt, Josep Lluís Santamaria, qui ha valorat “molt positivament” l’impacte que ha tingut a la comarca la inauguració oficial del concessionari l’octubre passat. “És evident que el Bages està accelerant cap al vehicle elèctric. Volem liderar aquesta transició, oferint vehicles d’avantguarda que combinen eficiència, tecnologia i una experiència de conducció sostenible adaptada a les necessitats reals dels clients”, ha destacat
Per fer-ho possible, Santamaria ha assegurat que es diferencien de la competència “amb el servei postvenda i l’atenció directa que té el client amb el comercial, el taller i els serveis oficials”. A més, ha explicat que la marca xinesa “està construint fàbriques a Europa i estudia la possibilitat d'instal·lar una factoria al Delta de l’Ebre” per reduir els costos derivats dels aranzels.
Autonomia i caràcter urbà
El nou BYD ATTO 2 DM-i combina una experiència de conducció majoritàriament elèctrica amb una autonomia de fins a 1.000 quilòmetres. La seva tecnologia Dual Mode (DM-i) permet recórrer fins a 90 km en mode 100% elèctric i un consum combinat WLTP de només 1,8 l/100 km.
El vehicle presenta dos nivells d’acabat: Active i Boost. El primer ofereix un equipament molt complet i inclou control per veu, càmera del darrere i clau NFC, amb un preu des de 20.940€. La versió Boost afegeix la bateria de 18kWh, càmera de 360 graus, seients calefactats i V2L, des de 24.940€. A més passa dels 0-100 km/h en 7,5 segons i arriba als 212 CV.
Es tracta d’un cotxe compacte i funcional amb una gran pantalla i control de veu amb intel·ligència artificial dissenyat per a qualsevol perfil d’usuari. “És un vehicle pensat per a qui vol el salt a la mobilitat elèctrica sense renúncies. El seu punt fort és l’elevada autonomia que presenta i la combinació de la recàrrega i proveïment de combustible, fet que no et lliga a una recàrrega sempre”, ha conclòs Santamaria sobre el model.
