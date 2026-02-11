La Cambra de Manresa obre una nova edició dels seus premis
Les candidatures es poden presentar fins al 15 de març nL’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el proper mes de maig
Regió7
La Cambra Oficial de Comerç de Manresa ha obert la convocatòria per presentar candidatures a la 13a edició dels Premis Cambra, uns guardons que reconeixen l’activitat empresarial, les bones pràctiques i el dinamisme del teixit econòmic de la demarcació. El lliurament dels premis tindrà lloc durant el mes de maig.
Els Premis Cambra tenen com a objectiu posar en valor les empreses, persones i institucions que contribueixen a millorar la competitivitat del territori a través de la internacionalització, la innovació, la digitalització, la sostenibilitat, el comerç de proximitat, la responsabilitat social corporativa i la qualitat empresarial, entre d’altres àmbits, segons detalla l’ens.
Les candidatures poden ser presentades per la pròpia empresa o bé per una altra empresa, entitat o institució que en vulgui avalar la proposta. També es podran atorgar premis a proposta del Comitè Executiu de la Cambra. Una mateixa empresa pot optar a més d’una categoria i una candidatura pot ser reconeguda en diversos àmbits.
Els Premis Cambra 2026 s’estructuren en les categories Internacionalització, Indústria, Comerç, Serveis i Turisme, Urbanisme i Territori i un premi Especial.
El termini de presentació de candidatures estarà obert fins el 15 de març. Les propostes es poden fer arribar en format paper o en línia a la Cambra de Comerç de Manresa, amb una breu descripció dels mèrits que justifiquen la candidatura.
Els Premis Cambra van néixer el 2000 com a hereus dels Premis al Mèrit Exportador, que es van concedir entre 1991 i 1999, Els Premis Cambra es van lliurar per darrera vegada el novembre del 2024, en un acte en què es va guardonar les empreses Promotor, Tèxtil Torné, Tous, el Fòrum de la Catalunya Central i Texpol. n
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura