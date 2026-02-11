Després de tres setmanes de silenci
Pedro Sánchez atribueix els problemes a Rodalies al mal temps i al dèficit històric d’inversió
El president del Govern tarda cinc hores a referir-se al servei ferroviari a Catalunya en la compareixença al Congrés
Sánchez defensa que Espanya té «un dels millors sistemes ferroviaris del món»
En directe | Sánchez i Feijóo afronten el seu primer duel al Congrés després dels accidents de tren
Cristina Buesa
Han hagut de passar cinc hores perquè el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi parlat per primera vegada de Rodalies. Després de tres setmanes de silenci, el cap de l’Executiu ha deixat per a la seva segona intervenció en la compareixença al Congrés d’aquest dimecres les explicacions sobre el caos ferroviari a Catalunya. Sánchez ha delegat tots aquests dies les (poques) referències públiques sobre l’apedaçat servei durant 22 dies en mans del ministre de Transports, Óscar Puente, que al seu torn ha encomanat la tasca de coordinació al seu número dos, el secretari d’Estat, José Antonio Santano, instal·lat a Barcelona des del 3 de febrer, sense data de tornada.
Sánchez ha tornat al faristol gairebé a la una del migdia i ha començat justificant-se per no referir-se abans a Rodalies perquè la «gravetat de l’accident d’Adamuz» feia que dediqués més temps a donar explicacions sobre això. I ha arrencat la seva intervenció esplaiant-se sobre assumptes de política internacional. Després, ha parlat d’Adamuz una altra vegada. I del Iak-42, el metro de València, la dana o l’accident d’Angrois. Després de tot això, el president, per fi, quan ja havia passat més d’una hora, s’ha referit a Rodalies per assegurar que els problemes responen a les inclemències meteorològiques i a la falta històrica d’inversió, de la qual ha responsabilitzat el PP.
«Cicatrius» difícils de reparar
El president del Govern ha recordat que el Govern del PP només va executar «un paupèrrim 10%» del pla de Rodalies 2008-2015 i que, en canvi, el que ha impulsat el seu executiu (per al període 2020-2030) mobilitzava 6.000 milions «i estan adjudicats 4.200 milions», unes inversions «acordades amb el president Quim Torra i després amb Pere Aragonès». Sánchez ha justificat el mal estat de Rodalies per un «dèficit inversor que deixa cicatrius i que necessita molt temps per poder reparar-se», tot i que tot seguit ha apel·lat a la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, «no em podrà negar que a executar hem executat».
El president ha insistit que el seu Executiu aplica «compromís, diàleg i autogovern» a Rodalies i que prova d’això és la constitució de la nova empresa mixta. «Estem en el camí correcte, ens queda molt, però els recursos i l’orientació són els indicats», s’ha mostrat convençut Sánchez.
El PP i Vox tampoc parlen de Catalunya
La portaveu parlamentària de Sumar, Verónica Martínez Barbero, havia sigut la primera a solidaritzar-se amb les «milers de persones que no arriben a treballar o estudiar» per culpa delcaos de Rodalies, una cosa que ni el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el de Vox, Santiago Abascal, havien fet en les seves intervencions prèvies, centrades únicament en Adamuz,igual que havia fet Sánchez.
Qui ha sigut igualment oblidadís amb Rodalies ha sigut el president d’ERC al Congrés. Més preocupat per rebatre el PP i Vox pel tema de la immigració, Gabriel Rufián ha gastat més de la meitat dels seus 20 minuts en això. I, quan ha parlat de la barrabassada dels trens a Catalunya, en l’última part de la seva intervenció, ha sigut per titllar diverses vegades de «merda» la xarxa i alertar que és responsabilitat del ministre Puente que hagi perpetuat la falta d’inversió en el sistema, prioritzant l’alta velocitat.
En canvi, la representant de Junts a la Cambra baixa, Míriam Nogueras, ha dedicat tot el seu discurs a Rodalies i ha insistit a comparar-lo amb la bona gestió de Ferrocarrils de la Generalitat per a continuació insistir en la «insolvència i incompetència» del Govern de Sánchez. La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha criticat al cap de l’Executiu espanyol que hagi acumulat tants temes en una sola compareixença parlamentària, errant l’estratègia.
