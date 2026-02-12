La CGT denuncia “manca de previsió” del 112 davant l’alerta per fort vent i assegura que es perden trucades d’urgència
El sindicat adverteix que moltes comunicacions “han d’esperar un temps excessiu abans de ser ateses”
ACN - Redacció
El sindicat CGT denuncia que el telèfon d’emergències 112 perd “milers de trucades” i que moltes altres “han d’esperar un temps excessiu abans de ser ateses” per la manca de “planificació d’un servei crític”. En un comunicat, la CGT considera que l’episodi de fort vent d’aquest dijous és una “prova evident” de la “manca de previsió”. El sindicat recorda que aquestes trucades són de persones que necessiten ajuda urgent i atribueixen aquesta situació a la “manca de previsió i de capacitat organitzativa de l’empresa” i a la “deixadesa de l’administració” per tenir externalitzat un servei com el 112, “sense garantir-ne el control i la qualitat”. La CGT alerta que la “precarietat” no és “només un problema laboral” sinó de “servei públic”.
El sindicat recorda que treballadors del 112 van mobilitzar-se aquest dimecres davant el Departament d’Interior per reclamar la internalització del servei i recalquen que aquest telèfon “no és una línia d’atenció comercial; és un pilar de la seguretat pública”. En el comunicat enviat aquest dijous, la CGT adverteix que “no es pot exigir professionalitat i compromís als treballadors mentre es manté una estructura que genera precarietat i posa en risc la qualitat assistencial”.
“Quan els treballadors estem esgotats, insuficientment formats o sotmesos a una càrrega de treball inassumible, l’atenció a la ciutadania se’n ressent. I en el nostre cas, això vol dir que una persona en un moment d’emergència i vulnerabilitat pot no rebre la resposta que necessita amb la rapidesa i la qualitat que mereix”, adverteixen.
Els treballadors del 112 estan en vaga des de fa més de dos anys, tot i que amb uns serveis mínims molt alts en tractar-se d’una activitat essencial. Des del comitè de vaga indiquen que no prendran cap mesura legal “contra la vulneració del dret de vaga que l’empresa està duent a terme” aquest dijous, quan ha activat més treballadors dels que deuria per atendre les emergències dels ciutadans, indiquen en el comunicat. “Davant la seva incompetència organitzativa, la nostra responsabilitat vers la ciutadania està salvant el servei”, asseguren.
Els treballadors exigeixen condicions “dignes”; prevenció “real” dels riscos psicosocials , sobretot davant la pressió sostinguda, i una remuneració “justa” davant la responsabilitat que assumeixen dia i nit.
