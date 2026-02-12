Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les plantes de Seat i Ebro cancel·len els torns de nit i de primera hora del matí per l'avís de vent

Les fàbriques analitzaran en les pròximes hores què fer amb els torns de tarda

Cadena de muntatge a la fàbrica d'Ebro

Cadena de muntatge a la fàbrica d'Ebro / Àlex Recolons

ACN

Barcelona

Les plantes automobilístiques de Seat i Ebro han cancel·lat els seus torns de nit i el de primera hora del matí aquest dijous després de l'avís vermell per fort vent decretat pel Govern, i que també ha suspès tota l'activitat lectiva i sanitària no urgent. Des de Seat han confirmat que l'empresa analitzarà la situació per decidir en les pròximes hores què fer amb els torns de la tarda.

D'altra banda, fonts sindicals han explicat que el comitè d'empresa d'Ebro va demanar la paralització de l'activitat per evitar els desplaçaments que poguessin posar en perill la integritat física dels treballadors, i es va consensuar entre ambdues parts paralitzar l'activitat industrial.

Les plantes de Seat i Ebro cancel·len els torns de nit i de primera hora del matí per l'avís de vent

Cau un arbre a la parada del bus del Xup a Manresa

Arbres a la carretera: quines vies de la Catalunya central es troben afectades pel vent?

Primers estralls de la forta ventada: una trentena de vols cancel·lats al Prat i noves afectacions a Rodalies

Tradició i gastronomia es donen cita a Sant Fruitós en una edició rècord de la Festa de l’Arròs

El Solsonès porta el món tecnològic a la gent gran dels pobles

La recepta de la truita de patates de Rosalía per a Vogue: amb ceba i vermut "del Baix Llobregat"

Les vendes de cotxes creixen a Espanya un 1,1% al gener empeses pel mercat de lloguer

