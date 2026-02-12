Les plantes de Seat i Ebro cancel·len els torns de nit i de primera hora del matí per l'avís de vent
Les fàbriques analitzaran en les pròximes hores què fer amb els torns de tarda
ACN
Barcelona
Les plantes automobilístiques de Seat i Ebro han cancel·lat els seus torns de nit i el de primera hora del matí aquest dijous després de l'avís vermell per fort vent decretat pel Govern, i que també ha suspès tota l'activitat lectiva i sanitària no urgent. Des de Seat han confirmat que l'empresa analitzarà la situació per decidir en les pròximes hores què fer amb els torns de la tarda.
D'altra banda, fonts sindicals han explicat que el comitè d'empresa d'Ebro va demanar la paralització de l'activitat per evitar els desplaçaments que poguessin posar en perill la integritat física dels treballadors, i es va consensuar entre ambdues parts paralitzar l'activitat industrial.
